Salen a la luz fotografías inéditas de Feid antes de ser un cantante famoso; así se veía el paisa

Salieron a la luz unas fotografías del cantante colombiano Feidcuando era un adolescente que emocionaron a sus seguidores.

Feid trabaja junto a varios de sus amigos de la infancia. (Foto de Joe Buglewicz/AFP)

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En redes sociales circulan imágenes inéditas del paisa junto a su DJ y amigo Sebastián, en las que se les ve siendo apenas unos niños que soñaban con hacer música.

En las instantáneas aparece el artista compartiendo con sus amigos de infancia, disfrutando de videojuegos y reuniones en una época en la que las redes sociales aún no eran parte de la vida cotidiana.

¿Los amigos de Feid hacen parte de su equipo de trabajo?

Muchos de esos amigos hoy forman parte de su equipo de trabajo y son piezas clave para que sus shows cumplan con las expectativas del público.

El entusiasmo por estas imágenes se suma al momento profesional que vive Feid. El cantante planea una nueva gira llamada Falxo Tour, con la que recorrerá varias ciudades de Estados Unidos y también Bogotá, la capital colombiana.

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¿Cómo se llama el nuevo álbum de Feid?

Además, acaba de lanzar su nuevo álbum Feid vs Ferxxo, un proyecto que marca el inicio de una saga musical titulada “El Green Print”, con varios lanzamientos programados para los próximos meses.

El lanzamiento de Feid vs Ferxxo y el anuncio del Falxo Tour consolidan al paisa como uno de los artistas más versátiles del reguetón.

Su capacidad para reinventarse, explorar nuevos sonidos y mantener una conexión genuina con sus seguidores lo han convertido en referente del género.

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La saga El Green Print promete ser un proyecto ambicioso que marcará un antes y un después en su trayectoria, mostrando que Feid no solo busca conquistar escenarios, sino también dejar una huella artística duradera.

Además, muchos internautas han especulado con las letras de las canciones de su nuevo álbum, asegurando que contienen indirectas y referencias a su fallida relación sentimental con Karol G.