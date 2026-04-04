El Jefe cumplió y permitió que Juan Arango escuchara el audio de un familiar tras contestar la última llamada del teléfono en La casa de los famosos Colombia, conmoviendo a compañeros y televidentes con su reacción.

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¿Cómo reaccionó Juan Arango tras escuchar el audio de un familiar en La casa de los famosos Colombia?

El capítulo del 4 de abril en La casa de los famosos Colombia no solo estuvo lleno de emociones por la fiesta con temática de casino, sino también por el emotivo audio que recibió el actor Juan Arango de un familiar.

Juan Arango escuchó el audio de un familiar en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

La semana había estado marcada por la tensión dentro del reality de Canal RCN, tras conocerse que el teléfono había regresado a la casa. A lo largo de los días, sonó 12 veces en diferentes momentos, ofreciendo a los participantes ciertos beneficios.

Aunque varios concursantes lograron contestar y obtener algunas ventajas, Juanchito, como es conocido en el programa, fue quien contestó la última llamada, recibiendo el regalo de escuchar un mensaje muy especial de su hijo Simón y de su esposa Anastasia Moloney.

Al escuchar sus voces, el actor no pudo ocultar la sorpresa y la nostalgia. Su rostro reflejó la emoción que le provocaron las bellas palabras de su familia, conmoviendo tanto a sus compañeros como a los televidentes que siguieron el momento en vivo.

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¿Qué le dijeron a Juan Arango su hijo y su esposa en el emotivo audio?

El hijo del actor de 62 años le expresó cuánto lo extrañaban y lo orgullosos que estaban de él. Además, lo motivó a seguir esforzándose para ganarse el premio y llevarlo a casa.

Por su parte, Anastasia le manifestó su amor y cariño, asegurándole que lo extrañaba y que siempre lo veía todas las noches. También le dio tranquilidad sobre cómo marchaban las cosas en el hogar, enviándole muchas energías.

Juan Arango mostró su felicidad al escuchar no solo a su hijo sino a su esposa. (Foto: Canal RCN)

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¿Cómo reaccionaron en La casa de los famosos Colombia tras el audio que recibió Juan Arango?

Los famosos aplaudieron a Juancho por el lindo mensaje que recibió de sus familiares en medio de ovaciones, mientras lo abrazaban y lo felicitaban.

Entre los más conmovidos estuvo Karola, quien no pudo contener la emoción y se mostró con los ojos aguados al escuchar las palabras de la familia de su compañero.