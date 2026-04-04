En un nuevo día en La casa de los famosos Colombia, los ánimos de algunos participante amanecieron elevados, ese fue el caso de Karol Alcendra y Eidevin López, quienes protagonizaron un tenso momento que llevó a que la misma Karola pusiera freno a lo que venía sucediendo.

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¿Qué pasó entre Karola y Eidevin en La casa de los famosos Colombia?

Toda la discusión se desencadenó por una pregunta que Juanda Caribe,en su personaje de dominicano, le hizo a Eidevin, en donde lo interrogó para saber con quien elegiría estar en un cuarto sin cámaras.

Frente a esto, el costeño aseguró que se llevaría Karola, sin embargo, al escuchar que su compañero le dijo que ella no podía ser, eligió como segunda opción a Mariana Zapata.

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"Karola está molesta conmigo porque Juanda Caribe con su personaje dominicano empieza ahí con su preguntadera, yo no le vi nada mal, pero obviamente Karola sí y es respetable, y en cierta parte tiene hasta razón", señaló López frente al tema.

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¿Por qué Karola le hizo una escena de celos a Eidevin en La casa de los famosos Colombia?

Pero la conversación no se quedó allí, pues fiel a su estilo, Karola abordó a Eidevin para preguntarle a quien había elegido, por lo que al conocer la respuesta no solo se fue en su contra, sino también le pidió que se alejara de ella.

"Con el respeto que te mereces tú, eso es una estup1dez, pero no sabes lo ridícula que ella me ha visto... tú quieres que me la sigan montando allá afuera, lo patética que me veo, entonces cállate yo no soy p4yasa sino del que yo quiera, cuando yo quiera", dijo Karola.

Karole le hizo una escena de celos a Eidevin. Foto | Canal RCN.

Posteriormente, fue clara al decirle que todo lo que existió en algún momento llegó a su fin, pues los papeles ahora cambiaron, pues ella le dio una oportunidad y lo que él hizo fue desaprovecharla, "no me agares, no me toques, no me beses, no me jodas", agregó.

Karola le pidió a Eidevin que tomara distancia. Foto | Canal RCN.

Finalmente, la joven barranquillera insistió en que aún cuando era imposible que alguien le interesara en la casa, ella se arriesgó, sin embargo, hoy le quedó muy claro que no habrá ninguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos.