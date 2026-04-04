Salomón Bustamante explota contra quienes tildan de viejo a Alejandro Estrada: "los de 22 parecen de 40"

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia sigue apoderándose de la conversación en redes sociales, pues algunas situaciones que suceden al interior de la competencia, han llevado a que incluso importantes figuras del entretenimiento se unan al debate.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Sentido luto en la televisión! Falleció reconocido periodista en accidente de motocicleta

¿Qué dijo Salomón Bustamante sobre las críticas a Alejandro Estrada por su edad?

Uno de ellas fue Salomón Bustamante, esposo de Laura de León, quien a través de su cuenta de Instagram cuestionó fuertemente el hecho de que Alejandro Estrada, participante de esta tercera temporada, sea tildado de viejo por la edad que tiene.

Artículos relacionados La casa de los famosos Beba contestó la llamada y el jefe la sorprendió con una radical decisión: ¿cuál es?

"A mí me da mucha risa la sociedad de ahora en donde los 30 se sienten con dolores de rodilla (y no por la edad sino por sus sedentarismo), los de 20 parecen de 40 y a nosotros los 40tones nos pasan diciendo viejos en modo de ofensa", señaló el presentador por medio de sus historias.

Artículos relacionados La Segura La Segura rompió el silencio y reveló por qué no se ha casado con Baladán: ¿se cancela la boda?

¿Salomón Bustamante salió en defensa de Alejandro Estrada tras críticas en La casa de los famosos Colombia?

De acuerdo con sus declaraciones, en su caso, él se siente orgullo porque está a punto de cumplir sus 45 años, y contrario a lo que muchos suponen sobre esta palabra y lo despectiva que podría llegar a ser, en su caso, a él le gusta el término viejo.

"Jajaja no sé, pero yo me siento orgulloso de cumplir casi 45 y la palabra viejo me gusta, malditos viejos sabrosos es lo que somos jajaja", agregó.

Salomón Bustamante cuestionó las críticas a Alejandro Estrada por su edad. Foto | Canal RCN.

El contundente mensaje que dejó Salomón en su perfile personal, fue acompañado de un corto clip que corresponde justamente a un momento que protagonizó Karola en La casa de los famosos, en donde se refirió a la edad de Estrada.

"Pero entonces viene a criticar un pelao, pero un viejo de 46 años echándole basura a las matas", se alcanza a escuchar en la grabación.

Salomón Bustamante salió en defensa de los cuarentones. Foto | Canal RCN.

Entretanto, el reality de convivencia continúa dividiendo opiniones entre los seguidores del formato, pues si algo lo caracteriza es que es motivo de amores y odios, especialmente por las personalidades tan marcadas y opuestas de cada uno de los habitantes de la casa.