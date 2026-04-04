Salomón Bustamante explota contra quienes tildan de viejo a Alejandro Estrada: "los de 22 parecen de 40"
Salomón Bustamante salió en defensa de los "cuarentones" en medio de las críticas que ha recibido Alejandro Estrada por su edad.
La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia sigue apoderándose de la conversación en redes sociales, pues algunas situaciones que suceden al interior de la competencia, han llevado a que incluso importantes figuras del entretenimiento se unan al debate.
¿Qué dijo Salomón Bustamante sobre las críticas a Alejandro Estrada por su edad?
Uno de ellas fue Salomón Bustamante, esposo de Laura de León, quien a través de su cuenta de Instagram cuestionó fuertemente el hecho de que Alejandro Estrada, participante de esta tercera temporada, sea tildado de viejo por la edad que tiene.
"A mí me da mucha risa la sociedad de ahora en donde los 30 se sienten con dolores de rodilla (y no por la edad sino por sus sedentarismo), los de 20 parecen de 40 y a nosotros los 40tones nos pasan diciendo viejos en modo de ofensa", señaló el presentador por medio de sus historias.
¿Salomón Bustamante salió en defensa de Alejandro Estrada tras críticas en La casa de los famosos Colombia?
De acuerdo con sus declaraciones, en su caso, él se siente orgullo porque está a punto de cumplir sus 45 años, y contrario a lo que muchos suponen sobre esta palabra y lo despectiva que podría llegar a ser, en su caso, a él le gusta el término viejo.
"Jajaja no sé, pero yo me siento orgulloso de cumplir casi 45 y la palabra viejo me gusta, malditos viejos sabrosos es lo que somos jajaja", agregó.
El contundente mensaje que dejó Salomón en su perfile personal, fue acompañado de un corto clip que corresponde justamente a un momento que protagonizó Karola en La casa de los famosos, en donde se refirió a la edad de Estrada.
"Pero entonces viene a criticar un pelao, pero un viejo de 46 años echándole basura a las matas", se alcanza a escuchar en la grabación.
Entretanto, el reality de convivencia continúa dividiendo opiniones entre los seguidores del formato, pues si algo lo caracteriza es que es motivo de amores y odios, especialmente por las personalidades tan marcadas y opuestas de cada uno de los habitantes de la casa.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike