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José Rodríguez publicó video donde lo detiene la policía durante sus vacaciones: ¿Cuál fue el motivo?

José Rodríguez sorprendió a sus seguidores en redes al contar por qué la policía lo detuvo en sus vacaciones de Semana Santa.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
José Rodríguez sorprendió a sus fans con video donde la policía lo detiene
José Rodríguez publicó un video en redes revelando por qué fue detenido por la polícia durante sus vacaciones. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

José Rodríguez se ha mostrado muy feliz disfrutando de unas merecidas vacaciones por Semana Santa. Sin embargo, sorprendió a sus seguidores al compartir un video en el que revela el momento en que la policía lo detuvo.

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¿Por qué detuvieron a José Rodríguez en sus vacaciones de Semana Santa?

El modelo y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, José Rodríguez, ha compartido una serie de videos en su cuenta de TikTok en los que se le ve disfrutando de las playas de Cartagena, al parecer en compañía de una misteriosa mujer, detalle que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

José Rodríguez publicó un video donde lo detiene una policía
José Rodríguez publicó un video donde lo detiene una policía en Cartagena. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, en las últimas horas sorprendió con un nuevo clip en el que aparece siendo detenido por una mujer policía.

Lejos de tratarse de un delito o de un procedimiento legal, la uniformada simplemente lo detuvo para bailar salsa con él en plena calle.

En el video, que ya suma miles de reproducciones, se observa a la policía disfrutando del momento mientras baila feliz con el caleño en la ciudad amurallada.

Me detuvieron...pero para bailar salsa. Si no te han sacado a bailar una policía en Cartagena, te falta calle", escribió en la descripción del video.

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¿Cómo reaccionaron las redes al video de José Rodríguez bailando salsa con una policía en Cartagena?

Como era de esperarse, varios usuarios llegaron a la sección de comentarios para destacar su atractivo, mientras que otros, en tono de broma, no tardaron en recordarle a su expareja Yaya Muñoz, con quien inició una relación tras su paso por La casa de los famosos Colombia, aunque meses después la historia llegó a su fin.

Al mismo tiempo, muchos seguidores aprovecharon para elogiarlo por la manera en la que está disfrutando su soltería, animándolo a seguir viviendo esta etapa con tranquilidad y deseándole mucha felicidad.

José Rodríguez publicó un video donde lo detiene una policía, ¿qué hizo?
Usuarios en redes le recordaron a José Rodríguez su relación con Yaya Muñoz. (Foto: Canal RCN)

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¿Por qué terminaron José Rodríguez y Yaya Muñoz?

Aunque en su momento surgieron muchos rumores que apuntaban a que José Rodríguez y Yaya Muñoz habrían terminado porque ella lo mantenía económicamente, ambos han coincidido en distintas oportunidades en que la verdadera razón estuvo en las diferencias que comenzaron a notar en su forma de pensar y en la manera de llevar la relación.

Con el paso de los días, entendieron que el romance no logró avanzar más allá de la experiencia vivida dentro del programa.

A pesar del cariño que se tenían, ambos concluyeron que lo mejor era tomar caminos separados y quedarse con los buenos momentos que compartieron.

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