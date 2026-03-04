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Tebi Bernal tomó polémica decisión con la salvación y así quedó la placa de nominados en La casa de los famosos

Oficialmente se abren las votaciones tras definir la placa de nominados en La casa de los famosos Colombia 2026.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Tebi Bernal sacude la competencia con su jugada.
Tebi Bernal mueve la estrategia y así queda la placa rumbo a eliminación. (Foto: Canal RCN)

Esta noche del viernes 3 de abril, se definió cómo queda la placa de nominadas para la próxima eliminación que se vivirá el domingo 5, sin duda, es una placa muy dura porque en este punto de la competencia, el juego se va moviendo y cambia las estrategias.

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Durante esta semana, el teléfono estuvo sonando en La casa de los famosos Colombia 2026 y desde el lunes 30 de marzo, las llamadas han hecho que la dinámica de la competencia esté cambiando a diario.

Sin embargo, hasta la llamada del 6:26 PM de la tarde de este viernes santo, se definió el último movimiento estratégico para los participantes, quienes tomaron decisiones importantes durante la gala.

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¿Cómo las llamadas cambiaron las estrategias en La casa de los famosos Colombia 2026?

Las llamadas del jefe en La casa de los famosos Colombia 2026 cambiaron por completo la estrategia de los participantes durante esta semana, pues Karola puso en placa y con candado a Marilyn al tener el poder de nominación, al igual que Tebi que dejó en riesgo de eliminación a Mariana Zapata.

Tebi Bernal mueve la estrategia y así queda la placa rumbo a eliminación
Tebi Bernal toma decisión clave que redefine la placa de nominados. (Foto: Canal RCN)

Por su lado, Eidevin contó con votos dobles en su nominación, mientras que Alejandro tuvo el triple.

Mariana Zapata pudo darle el poder a inmunidad a Juanda Caribe y Valentino logró el poder de intercambiar a un nominado por alguien que no está en placa.

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Mientas que, Beba obtuvo el beneficio de poder salvar a alguien de placa, pero no podía salvarse a ella.

¿Cómo quedó la placa de nominados en La casa de los famosos Colombia 2026?

El miércoles en la gala de nominación quedó la placa parcial y los participantes nominados en La casa de los famosos Colombia 2026 fueron, Valentino Lázaro, Alexa Torrex, Alejandro Estrada, Juancho Arango, Beba, Tebi Bernal y Marilyn Patiño.

Tebi Bernal toma decisión clave que redefine la placa de nominados.
Tebi Bernal sacude la competencia con su jugada. (Foto: Canal RCN)

Pero con el poder de la llamada, Tebi dejó en placa a Mariana Zapata y con ella, se completaron ocho famosos en riesgo de eliminación.

Pero, finalmente, en esta noche de viernes, Valentino y Beba usaron su poder obtenido con el teléfono y la deportista sacó de la placa a Valentino y él a ella, intercambiándola con Eidevin; mientras que, Tebi usó el poder de salvación que le arrebató a Karola y salvó a Alexa Torrex, generando polémica por no usar el poder para él.

Siendo así, quienes quedan en la placa de nominados e irán al cuarto de eliminación este domingo son: Eidevin López, Tebi Bernal, Alejandro Estrada, Mariana Zapata, Juancho Arango y Marilyn Patiño.

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