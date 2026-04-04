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Manuela Gómez enterneció las redes al mostrar cómo recupera el tiempo con su hija tras La casa de los famosos

Manuela Gómez emocionó las redes al mostrar cómo recupera el tiempo con su hija tras salir de La casa de los famosos, ¿lo hizo sin Juan?

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Manuela Gómez enseñó a sus fans cómo recupera el tiempo con su hija tras La casa de los famosos
Manuela Gómez enseñó a sus fans cómo recupera el tiempo con su hija tras La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Manuela Gómez conmovió a sus más de dos millones de seguidores al compartir un video en el que muestra cómo está recuperando el tiempo con su hija, luego de su paso por La casa de los famosos Colombia.

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¿Cómo recupera Manuela Gómez el tiempo con su hija tras su paso por La casa de los famosos Colombia?

La creadora de contenido paisa llamó la atención de sus seguidores al compartir un tierno video junto a su hija.

En las primeras imágenes, se le ve diciéndole a la pequeña que van a salir, mientras le entrega su mochila azul con un corazón rosa, un detalle que enterneció a muchos en redes.

Manuela Gómez sorprendió a sus fans con un video donde comparte con su hija
Manuela Gómez sorprendió a sus fans con un video donde comparte con su hija. (Foto: Canal RCN)

Luego, ambas suben a una camioneta tras salir de casa y se dirigen a un parque de diversiones con diferentes atracciones, entre ellas piscina de pelotas, saltarines y juegos de equilibrio, donde madre e hija disfrutaron de un momento especial.

El clip, con el que Manuela lo ambientó fue con la canción 'Locked Out of Heaven' de Bruno Mars, generando una energía alegre mientras se le observa estar pendiente de la niña, acompañándola en cada juego y cuidando que no se hiciera daño.

Recuperando el tiempo perdido con la princesa 🩷💘", compartió la paisa como descripción del video.

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¿Cómo reaccionaron en redes al video de Manuela Gómez pasando tiempo con su hija tras La casa de los famosos Colombia?

A través de los comentarios, varios usuarios expresaron su alegría por este emotivo momento y destacaron que, para ellos, Manuela ha demostrado ser una excelente madre. Incluso, algunos seguidores confesaron que extrañan verla dentro del reality, recordando con cariño su paso por el programa.

Por otro lado, también hubo quienes preguntaron por Juan Pablo Restrepo, ya que su ausencia en el video despertó miles de dudas entre los internautas.

Esto llamó aún más la atención, pese a que Manuela ya había explicado en una entrevista que actualmente no mantiene un vínculo cercano con él.

Manuela Gómez habló sobre su relación con Juan Pablo Restrepo
Manuela Gómez apareció sin Juan Pablo Restrepo, generando incertidumbre entre sus fans. (Fotos: Canal RCN)

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¿Manuela Gómez ya no tiene una relación con Juan Pablo Restrepo, conocido como 'El gringo'?

Manuela Gómez dejó claro que ya no mantiene una relación sentimental con Juan Pablo Restrepo, conocido como 'El gringo'.

Aunque en algún momento se habló de una posible reconciliación tras la propuesta que él le hizo en La casa de los famosos Colombia, la creadora de contenido explicó recientemente que ya no lo ama como pareja, sino que hoy lo ve desde un lugar mucho más familiar.

Sin embargo, eso no significa que exista una mala relación entre ellos. Manuela aseguró que actualmente procura conservar un vínculo cordial y tranquilo, principalmente por el bienestar de su hija Samantha.

Su prioridad, según explicó, es que la niña crezca en un entorno sin conflictos, por lo que ambos mantienen una relación basada en el respeto y en la crianza compartida, más allá de que ya no exista un lazo amoroso entre los dos.

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