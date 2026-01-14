Bruno Mars sorprende con el lanzamiento de “I just might”, su nuevo sencillo y video musical

El cantante estadounidense Bruno Mars inició el 2026 con un lanzamiento que tomó por sorpresa a sus fans en todo el mundo y lo posicionó en el centro de la conversación musical.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Yeferson Cossio desata críticas por su comentario tras la tragedia de Yeison Jiménez

¿Cómo fue el lanzamiento de I Just Might, el nuevo sencillo de Bruno Mars?

“I Just Might” se publicó sin anuncio previo y se convirtió en el primer sencillo del álbum The Romantic. Este estreno marcó el regreso de Bruno Mars a los lanzamientos como solista, luego de varios años en los que se mantuvo activo principalmente a través de colaboraciones y proyectos paralelos.



La canción funciona como la carta de presentación del nuevo álbum. Con una base rítmica marcada a través del funk, el sencillo retoma sonidos que han acompañado a Mars desde el inicio de su carrera, adaptados a una producción actual pensada para distintos públicos.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Captan el fantasma de Yeison Jiménez en el lugar de su accidente

¿Qué propuesta trae Bruno Mars en I Just Might?

“I Just Might” combina influencias musicales de décadas pasadas con una producción moderna. El tema apuesta por un enfoque rítmico que mantiene continuidad con trabajos anteriores del artista, sin desligarse de una actualización sonora.

Bruno Mars presenta una nueva propuesta con I Just Might / (Foto de AFP)

El lanzamiento estuvo acompañado por un video oficial que complementa la propuesta del sencillo. En este material visual, el artista refuerza la narrativa del regreso solista y la idea de una nueva etapa creativa, alineada con el sonido que presenta la canción.

Artículos relacionados La casa de los famosos ¿Sofía Jaramillo tendría un romance en La casa de los famosos 3?, esto fue lo que confesó

¿Cuándo se estrenará el nuevo álbum de Bruno Mars?

The Romantic es el primer álbum solista de Bruno Mars desde 2016, año en el que lanzó 24K Magic. Ese trabajo consolidó su posición dentro del pop global y amplió su reconocimiento internacional. Con este nuevo proyecto, el cantante busca renovar su propuesta musical sin perder los elementos característicos de su trayectoria.

The Romantic, el primer álbum solista de Bruno Mars desde 2016 / (Foto de AFP)

El álbum completo tiene previsto su lanzamiento para el 27 de febrero del 2026 y “I Just Might” funciona como adelanto del universo sonoro que se desarrollará a lo largo del disco.

Según comentan seguidores y observadores de la industria, este estreno marca el inicio de una etapa de promoción que mantendrá a Bruno Mars presente en la conversación musical durante el 2026.