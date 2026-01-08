¿Sofía Jaramillo tendría un romance en La casa de los famosos 3?, esto fue lo que confesó

La participación de Sofía Jaramillo en La casa de los famosos 3 ha generado preguntas en redes, especialmente sobre su postura frente a las relaciones dentro del programa. Antes de ingresar, la actriz dejó claro cuál será su posición frente a los romances que puedan surgir.

¿Qué dijo Sofía Jaramillo sobre su participación en La casa de los famosos 3?

Durante una entrevista con Buen día, Colombia, Sofía explicó que llevaba un tiempo alejada de la televisión y que este formato representa un reto distinto a los proyectos en los que ha participado. Según dijo, el principal desafío es la convivencia constante con personas que no conoce del todo, un escenario que le genera nervios.

La participante señaló que se considera una mujer paciente y que, con el paso de los años, ha aprendido a manejar las situaciones complejas. Aun así, fue clara en afirmar que no llega con una estrategia definida y que su comportamiento dependerá de lo que vaya ocurriendo día a día dentro de la casa.

¿Sofía Jaramillo buscará pareja en La casa de los famosos 3?

Uno de los temas que más curiosidad ha despertado es la posibilidad de que Sofía tenga una relación sentimental. Frente a esto, fue enfática al decir que no ingresa al programa con la intención de buscar pareja. Según explicó, este es su cuarto reality y en otras experiencias tampoco ha establecido relaciones de ese tipo.

Además, mencionó que su prioridad principal es su hijo, destacando que cada noche él estará pendiente de su participación, y por eso se asegurará de actuar de manera responsable dentro del programa.

¿Qué busca Sofía Jaramillo en La casa de los famosos 3?

Sofía también expresó que desea que el público conozca la versión actual de ella, distinta a la imagen que muchos recuerdan de años atrás basada en el modelaje. Comentó que hoy se define como empresaria y madre, y que su visión de la vida ha cambiado con el tiempo.

En cuanto a su ausencia durante varios meses, explicó que su empresa queda en manos de un equipo de trabajo organizado, lo que le permite ingresar al programa con tranquilidad. Sobre su hijo, contó que le explicó que la vería por televisión, algo que, según relató, él asumió con naturalidad.

Los internautas continúan atentos a cómo se desarrollará su participación en el reality que se estrenará el 12 de enero a las 8:00 p.m. por Canal RCN y su aplicación oficial. Los detalles estarán en lacasadelosfamososcolombia.com