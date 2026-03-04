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¿Se cansó? Jhorman Toloza apareció en redes dejando un claro mensaje sobre su relación con Alexa Torrex

Jhorman Toloza se pronunció en redes sobre su relación con Alexa Torrex, dejando un mensaje claro a sus seguidores de lo que hará.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Jhorman Toloza aclaró su postura frente a su relación con Alexa Torrex
Jhorman Toloza dejó en redes claro cuál será el rumbo de su relación con Alexa Torrex a partir de ahora. (Fotos: Canal RCN)

Una vez más, Jhorman Toloza, el exprometido de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia, se pronunció en redes para dejar claro qué hará con su vida tras los recientes sucesos que han pasado en el reality de Canal RCN.

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¿Qué dijo Jhorman Toloza en redes sociales?

El joven publicó un video en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 400 mil seguidores, para explicar que había decidido alejarse de Bogotá. Aunque se sentía fuerte mentalmente, reconoció que su estado emocional estaba bajo y necesitaba un cambio.

Jhorman Toloza y Maiye Torrex revelaron a la familia de Alexa Torrex que son novios
Jhorman Toloza compartió en redes que decidió alejarse de la ciudad para reconectarse consigo mismo. (Foto: Canal RCN)

Jhorman contó que, tras los recientes acontecimientos en los que se ha visto involucrado, buscó conectarse con la naturaleza para encontrar paz interior, aunque no reveló el lugar exacto donde se encontraba.

Aprovechando además la Semana Santa, expresó que se dedicó a conectarse con Dios, a quien describió como el único que nunca lo ha defraudado, al igual que su familia, quienes han sido su apoyo constante.

Sin embargo, el momento más inesperado llegó cuando se refirió a sus pensamientos sobre Alexa y Tebi, dejando ver que ya tiene una opinión clara sobre la situación que ha generado tanto revuelo en el reality.

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¿Qué dijo Jhorman Toloza de lo que pasa entre Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

En el mismo video, Jhorman aseguró que ya no le importaban las acciones de Alexa y Tebi dentro de La casa de los famosos, pero dejó claro que, pese a todo, seguiría apoyándola hasta el final.

Además, aprovechó el espacio para expresar que se tomaría una pausa, pero que volvería recargado.

Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia.
Jhorman Toloza expresó ya no importarle lo que pase entre Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

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¿Cómo reaccionaron en redes a las declaraciones de Jhorman Toloza?

Las declaraciones de Jhorman Toloza en redes generaron diversas reacciones entre los usuarios.

Muchos lo felicitaron por la decisión que tomó de alejarse y priorizar su bienestar emocional, valorando su sinceridad y su madurez frente a la situación.

Sin embargo, otros seguidores opinaron que ya era momento de seguir adelante con su vida y no esperar más de Alexa, sugiriendo que se enfocara en su propio camino.

Excelente desición, en la soledad se encuentra la sabiduría", "Mejor alejes de todo hasta de Alexa,no merece lealtad con todo lo que hace" y "Jhorman no es necesario, siga adelante, el que nada debe nada teme con Dios todones posible", fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

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