Jhorman Toloza habría puesto fin a su relación con Alexa Torrex: esta es la razón

Jhorman Toloza, quien por estos días se encuentra en el centro de la polémica, nuevamente causó revuelo al compartir una sorpresiva foto que, fue interpretada por muchos, como la confirmación del fin de su relación con Alexa Torrex.

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¿Qué dijo Jhorman Toloza sobre su relación con Alexa Torrex? ¿Terminaron?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el creador de contenido ha construido una sólida comunidad de miles de seguidores, nuevamente dio de qué hablar al publicar una imagen que alimentó los rumores sobre una posible ruptura con Alexa, actual participante de La casa de los famosos Colombia.

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"Sopa de novio estando soltero jajajajaja", escribió el influencer por medio de sus historias, comentario que de inmediato causó revuelo entre los internautas, sobre todo por la controversia que generó las recientes declaraciones por parte de los padres de Alexa.

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¿Jhorman Toloza terminó con Alexa Torrex ? Esto dijo en las últimas horas

Y aunque el influencer no dio mayores detalles, su sorpresiva aparición si llegó en un momento en el que salió a la luz que, la relación con sus suegros no es la más cordial, pues ellos mismo ofrecieron una entrevista al programa Buen día Colombia en la que confesaron que Toloza "no es de sus quereres", además de mostrarse en desacuerdo con el compromiso de él y su hija.

Por su parte, Jhorman, quien se ha mostrado firme apoyando a Alexa desde afuera, dio a conocer que los padres de la joven cucuteña frecuentemente se involucran en su relación con la influencer, situación que expuso con incomodidad.

Exprometido de Alexa Torrex habría confirmado su ruptura con la participante. Foto | Canal RCN.

A lo anterior, hay que agregar que Yuri Torres, hermana de Alexa y miembro de La familia recocha, culpó a la participante, pues desde su posición, el estar enamorada de Jhorman la ha llevado a pasar por encima de sus padres, sin embargo, admitió que estos últimos son "bastante pesados y estrictos".

Cabe señalar que, semanas atrás al interior de la competencia, Torrex a quien se le ha visto muy cercana con Tebi Bernal, tomó la decisión en televisión nacional de terminar su compromiso con su prometido, esto, según ella, con el fin de protegerlo de las constantes críticas que ha recibido por parte de sus compañeros.