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Jhorman Toloza reaccionó a la cena romántica de Alexa Torrex y Tebi en La casa de los famosos; ¿se puso celoso?

Alexa Torrex y Tebi disfrutaron de una velada especial en La casa de los famosos; Jhorman Toloza no tardó en opinar.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Jhorman Toloza reacciona a la cena romántica de Alexa Torrex y Tebi.
Jhorman Toloza reacciona a la cena romántica de Alexa Torrex y Tebi en La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos Canal RCN)

Alexa Torrex y Tebi se sinceraron en la cena romántica preparada por el Jefe en La casa de los famosos Colombia 3.

Alexa Torrex se ganó una cena para dos.
Alexa Torrex se ganó una cena para dos y llevó a Tebi. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué tuvieron una cena romántica Tebi y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 3?

Alexa contestó una de las llamadas y se ganó una cena para dos personas en el Loft. La cucuteña eligió al modelo para que la acompañara en una velada especial.

Durante la cena, Alexa y Tebi hablaron de su atracción, de la lealtad y la fidelidad. La creadora de contenido afirmó que no cree en la fidelidad de nadie y que todas las personas fallan de alguna forma.

Alexa dijo que, aunque tiene esa parte muy clara en su vida, no perdonaría una traición porque para ella lo más importante es la lealtad.

Según Torrex, los tiempos han cambiado y ya no son como antes, cuando las parejas permanecían casadas toda la vida sin importar las fallas, pues se daba más importancia a los estándares sociales que a la felicidad personal.

La influenciadora aseguró que ha sido fiel, pero reconoció que no está exenta de cometer algún error o caer en alguna tentación.

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¿Cómo reaccionó Jhorman Toloza a la cena romántica entre Alexa Torrex y Tebi en La casa de los famosos Colombia 3?

La velada no solo generó conversación dentro del programa, también fuera de él. La expareja de Alexa, Jhorman Toloza, comentó de manera irónica la publicación con un mensaje que revolucionó las redes.

Su intervención provocó que los seguidores del reality le pidieran que se olvidara de Alexa y dejara de intervenir en su vida.

Toloza, además, ha estado envuelto en polémicas con los padres de la participante. En sus redes sociales ha compartido mensajes directos hacia ellos, luego de que expresaran públicamente que no aceptaban la relación de su hija con él.

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El creador de contenido aseguró que lleva tres años recibiendo humillaciones de parte de sus suegros, pero que aun así sigue firme en apoyar a Alexa en su camino dentro del programa.

El cucuteño anunció que revelará secretos y situaciones que vivió durante su relación con Alexa, lo que ha generado gran expectativa entre los internautas.

Muchos seguidores del programa están atentos a sus palabras, pues consideran que podrían destapar aspectos desconocidos de la vida personal de la influenciadora.

Mientras tanto, dentro del reality, los participantes enfrentan nuevas dinámicas. Hoy deberán realizar la prueba de beneficio y castigo, luego de que Tebi le quitara el poder de salvación a Karola y dejara nominada a Mariana Zapata tras recibir el poder al contestar la llamada del Jefe.

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