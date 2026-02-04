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Manuela Gómez ya le habría dado una respuesta a la propuesta de matrimonio de su ex: ¿es un no?

Tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 2026, Manuela Gómez fue contundente al hablar de la propuesta de matrimonio.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Manuela Gómez no ocultó lo que siente tras propuesta de matrimonio de su ex
Manuela Gómez revela su postura tras propuesta de matrimonio de su ex. (Foto: Canal RCN)

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2026, Manuela Gómez, salió eliminada de la competencia por votación de sus compañeros, quienes decidieron quién era el mueble de la casa y si saber, esta sería las consecuencias para la empresaria.

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Precisamente, fue el carro de la mudanza que se llevó a la exparticipante, pero ella no se vio afectada, ya que en repetidas ocasiones dijo que se quería ir porque extrañaba a su hija, Samantha.

La empresaria cambió la perspectiva que los colombianos tenían de ella, ya que todos recordaban a Manuela de Protagonistas de Nuestra Tele y justo ese fue su objetivo de estar en la competencia, por lo que ha dicho sentirse satisfecha de ello.

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Aunque pasó desapercibía muchas veces, Manuela causó revuelo por la pedida de mano de parte del padre de su hija, Juan Pablo Restrepo, quien ya podría tener una respuesta de su parte.

¿Qué dijo Manuela Gómez sobre su matrimonio con Juan Pablo Restrepo?

Manuela Gómez fue la primera participante de La casa de los famosos Colombia 2026 en recibir el congelado y precisamente llegó Juan Pablo Restrepo junto a su hija, Samantha.

Manuela Gómez revela su postura tras propuesta de matrimonio de su ex
Manuela Gómez se sincera sobre su futuro con Juan Pablo Restrepo. (Foto: Canal RCN)

De esta pareja se sabe que se separaron cuando la bebé estaba muy chiquita, pero se desconocen los detalles, sin embargo, lo que se sabe por lo que ha dicho la empresaria, es que el hombre no la tiene fácil.

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Pues él aprovechó el congelado y en televisión nacional le pidió matrimonio a la madre de su hija, esperando a que su salida le dé una respuesta, sin embargo, aunque ella no haya sido clara con un sí o con un no, ha dejado saber que al parecer su respuesta puede ser negativa.

¿Manuela Gómez rechazó la propuesta de matrimonio de Juan Pablo Restrepo?

Tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 2026, Manuela Restrepo ha recibido preguntas sobre su matrimonio y ella ha dejado claro que en este momento de su vida está en otras cosas.

Manuela Gómez se sincera sobre su futuro con Juan Pablo Restrepo.
Manuela Gómez no ocultó lo que siente tras propuesta de matrimonio de su ex. (Foto: Canal RCN)

De hecho, confesó en vivo que no ama a Juan Pablo Restrepo y dice que está muy bien sola junto a su hija, por lo que se pregunta qué le podría aportar un hombre a su vida, revelando que le tendrían que remar para cambiar de opinión.

Aunque esto no significa un no, ella mencionó que debe pensarlo muy bien, pero con el hecho de decir que no lo ama, esto podría ser una respuesta para muchos.

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