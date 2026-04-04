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Murió Santiago Mejía, referente de Octava Dimensión, y su partida conmueve al mundo de la salsa

El fallecimiento del reconocido músico y fundador de Octava Dimensión ha generado gran conmoción en Cali.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Murió Santiago Mejía, fundador de Octava Dimensión
Murió Santiago Mejía, fundador de Octava Dimensión, y la salsa caleña está de luto. (Foto: Freepik)

¡La salsa está de luto! Falleció a los 78 años, Santiago Mejía, reconocido por ser uno de los fundadores de la orquesta Octava Dimensión.

La noticia ha generado cientos de reacciones entre los seguidores del género y destacadas figuras de la música especialmente en Cali, ciudad donde desarrolló gran parte de su trayectoria.

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¿Quién fue Santiago Mejía en la historia de la salsa caleña?

El deceso se dio luego de que el músico enfrentara complicaciones de salud en los últimos días, según información compartida por su entorno cercano.

La orquesta confirmó la noticia a través de sus redes sociales con un mensaje en el que elogiaron y desatacaron su papel como fundador, director y referente dentro de la agrupación.

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En la publicación, los integrantes expresaron que se trataba de una pérdida significativa tanto en lo artístico como en lo personal.

Murió Santiago Mejía, fundador de Octava Dimensión
Murió Santiago Mejía, fundador de Octava Dimensión, y la salsa caleña está de luto. (Foto: Freepik)

Santiago Mejía hizo parte del desarrollo de la salsa en Cali, una ciudad que ha sido reconocida por su aporte al género en Colombia. Su trabajo con Octava Dimensión lo llevó a consolidar una propuesta musical que se mantuvo activa durante varias décadas.

La orquesta, que inicialmente se llamó Sonora Juventud, adoptó el nombre Octava Dimensión tras definir su formato musical.

Bajo su dirección, lograron posicionarse dentro del circuito salsero local, compartiendo escenarios con agrupaciones como Grupo Niche.

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Uno de los momentos que marcó su trayectoria fue la participación como teloneros de Fania All Stars en 1980, en el Coliseo del Pueblo que permitió que la agrupación ampliara su visibilidad en la escena musical.

¿Qué legado dejó Santiago Mejía con Octava Dimensión?

A lo largo de su carrera, Santiago Mejía impulsó la producción de varios trabajos discográficos con la orquesta. Entre ellos se destacan canciones que se mantuvieron dentro del repertorio salsero y que fueron interpretadas en diferentes escenarios.

Murió Santiago Mejía, fundador de Octava Dimensión
Murió Santiago Mejía, fundador de Octava Dimensión, y la salsa caleña está de luto. (Foto: Freepik)

Durante los años siguientes, Octava Dimensión continuó activa en presentaciones y eventos, manteniendo su presencia en espacios como la Feria de Cali, donde realizaron una de sus últimas presentaciones en 2025.

Tras conocerse la noticia, el cantante Willy García compartió un mensaje en redes sociales en el que recordó el aporte del músico: “Gracias por marcarnos el camino, maestro Santiago. Descanse en paz”.

 

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