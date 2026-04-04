Jessi Uribe comparte video junto a Emilia y muestra un detalle del rostro de la bebé, ¿qué reveló?

El cantante de música popular Jessi Uribe compartió recientemente un emotivo momento junto a su hija Emilia en el que generó una ola de reacciones entre sus millones de seguidores tras ver el tierno momento.

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¿Qué mostró Jessi Uribe junto a su hija Emilia?

En el video, el artista aparece al lado de la pequeña, quien se encuentra dormida. Jessi Uribe se muestra sonriente mientras ve a la pequeña descansar, dejando ver solo una parte de su rostro, específicamente un lado de su carita.

Como se ha visto en sus redes sociales, Jessi Uribe y Paola Jara se han sumado a la tendencia de no mostrar la cara de su hija. Sin embargo, en algunas publicaciones recientes han dejado ver ciertos detalles como un ojo, una parte del rostro o su cabello.

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Esto ha generado comentarios por parte de sus seguidores, quienes han estado atentos a cada publicación en la que aparece la bebé y se muestra cada vez más espectares en el que dejen ver por completo el rostro de la bebé.

Jessi Uribe deja ver parte del rostro de su hija Emilia en tierno momento. (Foto: AFP)

Entre los comentarios que se pueden leer en redes sociales, algunos usuarios han preguntado: “¿Por qué no dejan ver bien la carita?”.

¿Qué dijeron Paola Jara y Jessi Uribe sobre mostrar el rostro de Emilia en redes sociales?

Frente a esto, Paola Jara se ha referido en ocasiones al tema, explicando que se trata de una decisión relacionada con la privacidad y con evitar la exposición de la menor en redes sociales.

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Por su parte, Jessi Uribe también habló del tema en una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, donde mencionó que en algún momento mostrarán el rostro completo de su hija, pero que esto ocurriría cuando se lleve a cabo su bautizo.

Jessi Uribe deja ver parte del rostro de su hija Emilia en tierno momento. (Foto: AFP)

Mientras tanto, la pareja de cantantes continúa compartiendo algunos momentos junto a la bebé, dejando ver solo ciertos detalles en sus publicaciones. Los usuarios siguen expectantes por el momento en el que hagan público el rostro de la bebé y conocer a quién se parece.

Pues en cada publicación de ellos, la bebé siempre se lleva el protagonismo, así no se vea completamente.