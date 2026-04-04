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Pareja de Juanda Caribe se mostró en redes llorando y generó preocupación: "he sido una mujer muy triste"

Seguidores de Sheila Gándara, actual pareja de Juanda Caribe, le insistieron en que antes de tomar una decisión deber esperar a que el participante salga.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Sheila Gándara y Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia.
Sheila Gándara reaparece llorando en redes y genera preocupación. Foto | Canal RCN.

Sheila Gándara, pareja de Juanda Caribe, actual participante de La casa de los famosos Colombia, sorprendió en las últimas horas con un particular video que no solo capturó la atención por decidir mostrar a su hija, sino por la aparente confesión que hizo con la publicación.

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¿Por qué Sheila Gándara, esposa de Juanda Caribe captó la atención en redes?

A través de su cuenta de TikTok, en donde la joven ha construido una sólida comunidad de miles de seguidores, mostró su lado más vulnerable y humano al compartir una grabación que no pasó desapercibida entre los internautas.

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En la comentada pieza que rápidamente obtuvo miles de reproducciones, la creadora de contenido hizo una recopilación de videos en los que, en un principio se mostró entre lágrimas.

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"He sido una mujer muy, realmente muy triste y lo único que sé hacer es trabajar, pero saben qué también hice durante todo es tiempo, yo crie, yo jugué y cuidé y abracé, y lloré mientras soltaba", se escucha decir en el audio que acompaña la sentida grabación.

Sheila Gándara y Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia.
Novia de Juanda Caribe compartió sorpresiva confesión en redes. Foto | Canal RCN.

¿Por qué Sheila Gándara se mostró llorando en rede sociales?

Además de dejar en evidencia algunas imágenes de momentos difíciles en los que se ha quebrado, Gándara también reveló enternecedoras fotos y videos junto a la pequeña Victoria, quien se ha convertido precisamente en una cura para aliviar todo lo malo.

Como era de esperarse, la sorpresiva aparición de Sheila en esta plataforma digital, provocó una ola de reacciones entre los usuarios, quienes de inmediato inundaron el post con mensajes en los que se refirieron a la supuesta infidelidad del humorista.

"Si decides separarte vas a brillar demasiado", "Ella es muy linda, no merece la burla de nadie", "No soy fan de Juanda pero creería que tienes que esperar", "Dios te bendiga Sheila, no mereces tanto hate", son algunos de los mensajes que se pueden leer.

Sheila Gándara y Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia.
Pareja de Juanda Caribe apareció llorando en redes. Foto | Canal RCN.

Cabe señalar que, a pocas semanas de que se abrieran las puertas de la casa más famosa del país, estalló un escándalo que involucraba al Juanda Caribe, sin embargo, hasta el momento la mujer no se pronunciado al respecto.

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