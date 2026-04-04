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Juanda Caribe explota contra Alejandro y Tebi por castigo en La casa de los famosos, ¿por qué?

Juanda Caribe se fue en contra de Alejandro Estrada y Tebi tras asumir el castigo en La casa de los famosos Colombia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Juanda Caribe se molestó con Alejandro Estrada y Tebi por castigo en La casa de los famosos
Juanda Caribe reacciona contra Alejandro Estrada y Tebi por castigo en La casa de los famosos. (Fotos: Canal RCN)

Juanda Caribe, Tebi y Alejandro Estrada protagonizaron una nueva discusión en La casa de los famosos Colombia tras asumir un castigo que tenía una duración de 10 horas.

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¿Qué provocó la discusión entre Juanda Caribe y Alejandro Estrada en La casa?

Durante la reciente prueba de beneficio y castigo, los participantes debían organizarse por grupos luego de escoger un ping pong de colores. El grupo de “Chirrete” quedó conformado, entre otros, por Alejandro Estrada y Juanda Caribe, y posteriormente también por Tebi.

La tensión comenzó cuando se definió quiénes asumirían el castigo, que consistía en permanecer dentro de una pecera durante varias horas.

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En ese momento, Tebi y Alejandro Estrada decidieron asumir inicialmente el castigo, lo que generó inconformidad por parte de otros integrantes del grupo.

Juanda Caribe manifestó su molestia, señalando que, en este tipo de pruebas, se solía dar prioridad a las mujeres del equipo al momento de repartir los turnos.

Juanda Caribe se molestó con Alejandro Estrada y Tebi por castigo en La casa de los famosos
Juanda Caribe reacciona contra Alejandro Estrada y Tebi por castigo en La casa de los famosos. (Fotos: Canal RCN)

Mientras tanto, Alejandro Estrada explicó que la decisión se tomó teniendo en cuenta los tiempos de la prueba, que requería cumplir con ciertas horas específicas.

Posteriormente, otras participantes como Marilyn y Aura Cristina Geithner también expresaron su inconformidad frente a la manera en la que se organizó el castigo.

¿Qué papel tuvo Tebi en la discusión entre Alejandro y Juanda Caribe en La casa de los famosos?

Por su parte, Tebi también intervino en medio de la discusión. Inicialmente, no hacía parte del grupo; sin embargo, tras una decisión tomada por Valentino, quien contaba con el poder de intercambio.

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Este movimiento implicó que Mariana pasara a asumir el castigo a disfrutar de la mesa de postres del beneficio, mientras Tebi entraba al grupo del castigo junto con Juanda Caribe y Alejandro.

Juanda Caribe se molestó con Alejandro Estrada y Tebi por castigo en La casa de los famosos
Juanda Caribe reacciona contra Alejandro Estrada y Tebi por castigo en La casa de los famosos. (Fotos: Canal RCN)

En medio de la conversación, Tebi Bernal señaló que no tenía claridad sobre los turnos y hablaba del rol físico que debían asumir en medio de la prueba.

Mientras tanto, Juanda Caribe insistía en que, en ocasiones anteriores, el grupo se reunía para definir las distribuciones correspondientes a los roles, lo que contrastaba con lo ocurrido en esta prueba.

Al final Alejandro, dijo que al terminar ellas asumiría gran parte de las horas de la prueba.

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