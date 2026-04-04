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Novia de Tebi lanzó curioso mensaje tras discusión entre su pareja y Alexa en La casa de los famosos

Novia de Tebi compartió un curioso mensaje en redes tras la reciente discusión entre Tebi con Alexa en La casa de los famosos.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Alejandra Salguero sorprende con mensaje tras momentos de Tebi y Alexa en La casa de los famosos Colombia
Alejandra Salguero lanza indirecta tras momento entre Alexa y Tebi en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Alejandra Salguero, novia de Tebi, compartió recientemente un mensaje en sus redes sociales que llamó la atención tras lo que ha venido ocurriendo alrededor del participante en La casa de los famosos Colombia con Alexa Torrex.

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¿Qué está pasando entre Tebi y Alexa en La casa de los famosos Colombia?

Como se conoce, Tebi ha estado en el centro de la conversación por su cercanía con Alexa Torrex dentro de la casa más famosa, luego de que comenzarán un supuesto ‘shippeo’ entre ellos por estrategia.

Pero luego se convirtió en otra cosa cuando los dos expresaron sentir sentimientos distintos, lo que provocó una ola de reacciones dentro y fuera del programa, no obstante, Alexa y Tebi decidieron mantener una relación de amistad.

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Esto se suma a lo ocurrido previamente, cuando Alexa terminó en vivo con su pareja Jhorman Toloza.

Los padres de Alexa Torrex aclararon lo que pasó con el tinte cambiado de la participante.
Foto: RCN

Por su parte, Tebi ha manifestado en varias oportunidades que su relación con Alejandra Salguero continúa, e incluso ha mencionado su intención de casarse con ella una vez finalice su participación La casa de los famosos Colombia.

Pero, en los últimos días, ambos han protagonizado momentos que han generado revuelo, incluyendo discusiones y escenas que han sido interpretadas como celos en medio de la convivencia.

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¿Qué mensaje compartió Alejandra Salguero tras la cercanía de Tebi con Alexa en La casa de los famosos Colombia?

Por su parte, Alejandra Salguero reaccionó en su momento cuando inició el supuesto “shippeo” entre Tebi y Alexa, mostrando su inconformidad y calificando la situación como “ridícula”.

Alejandra Salguero sorprende con mensaje tras momentos de Tebi y Alexa en La casa de los famosos Colombia
Alejandra Salguero lanza indirecta tras momento entre Alexa y Tebi en La casa de los famosos Colombia

Recientemente, en medio de nuevos momentos entre Tebi y Alexa dentro La casa de los famosos, Alejandra Salguero reaccionó de nuevo compartiendo en sus redes sociales una imagen con un mensaje que decía: “Menos ego y más amor”.

La publicación se dio poco después de que circularan unas imagenes en las que ambos participantes aparecían compartiendo juntos dentro de la casa en un momento de discusión.

Además, Alejandra recientemente también estuvo en medio de la conversación en redes tras expresar su apoyo a Karola, luego de un fuerte incidente ocurrido entre Alexa y Karola, en el que, casi se pasan los límites permitidos dentro de La casa de loa famosos.

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