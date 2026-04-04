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Así lucían Karina García y Mariana Zapata cuando eran amigas: fans afirman que se parecen mucho

Karina García y Mariana Zapata vuelven a llamar la atención en redes tras revivir un video previo a su distanciamiento.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Karina García y Mariana Zapata lucían así cuando eran amigas
En redes circula video de Karina García y Mariana Zapata / (Fotos del Canal RCN)

Un video del pasado volvió a poner en conversación a Karina García y Mariana Zapata, luego de que internautas recordaran cómo era su relación antes de los conflictos que las alejaron.

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¿Por qué Karina García y Mariana Zapata se dejaron de hablar?

La relación entre Karina García y Mariana Zapata continúa siendo tema de conversación en redes, especialmente con la visibilidad que han tenido en La casa de los famosos Colombia. Aunque en su momento fueron cercanas, su vínculo terminó en medio de diferencias personales.

¿Por qué Karina García y Mariana Zapata se dejaron de hablar?
En redes recuerdan la relación entre Karina García y Mariana Zapata / (Fotos del Canal RCN)

Uno de los puntos más mencionados ha sido el vínculo con el cantante Blessd. Según la versión de Karina, Mariana habría tenido un acercamiento sentimental con el artista en un momento en el que ella aún mantenía una relación cercana con él.

Por su parte, Mariana ha ofrecido versiones distintas en diferentes espacios, señalando que la situación no habría sido como se ha contado y que tal vínculo no existió.

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¿Qué ha dicho Karina García sobre su relación con Mariana Zapata?

Karina García ha hablado en varias ocasiones sobre el distanciamiento con Mariana Zapata, dejando clara su postura frente a lo ocurrido. Ha mencionado que consideraba a Mariana como alguien muy cercano, pero que la relación terminó por "falta de lealtad".

¿Qué ha dicho Karina García sobre su relación con Mariana Zapata?
Karina García no retomaría su relación con Mariana Zapata / (Fotos del Canal RCN)

Además, ha señalado que en el pasado brindó apoyo tanto personal como profesional a Mariana, algo que, según su versión, no fue correspondido de la misma manera.

Así mismo, ha afirmado que no tiene intención de retomar la amistad, explicando que prefiere mantener distancia cuando se pierde la confianza. Destaca que hay relaciones que, una vez terminadas, no vuelven a retomarse.

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¿Cómo lucían Karina García y Mariana Zapata cuando eran amigas?

El video que circula nuevamente en redes sociales fue publicado tiempo atrás en la cuenta de Mariana Zapata. En las imágenes aparecen junto a Karina García, ambas con vestidos rojos, accesorios parecidos y un peinado similar.

“Siempre hacemos match”, escribió Mariana.

En la publicación, las dos recrean una coreografía, pero lo que más ha llamado la atención de los internautas es el parecido entre ellas en ese momento. Comentarios como: “Parecen hermanas"; "Tenían el mismo estilo"; "Las quiero juntas", destacaron en el post.

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