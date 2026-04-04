Alexa Torrex le canta una canción romántica a Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia

Alexa Torrex le cantó una canción a Tebi en La casa de los famosos Colombia 3.

Alexa Torrex le canta una canción romántica a Tebi en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué le cantó Alexa Torrex a Tebi en La casa de los famosos Colombia 3?

Antes de comenzar el esperado sábado de fiesta, los participantes vivieron un momento de esparcimiento en el que cantaron a todo pulmón.

Alexa aprovechó la ocasión para lanzarse una indirecta a Tebi por medio de la letra de la canción que hablaba de contarle a todo el mundo su amor.

La escena generó una ola de comentarios entre los seguidores del programa que creen que Alexa se está “empeliculando” con una persona que tiene pareja y que Tebi no hará lo mismo de terminarle a su pareja como sí hizo la creadora de contenido.

Con ese instante, ya son dos los momentos románticos que ambos protagonizaron durante el día.

En una actividad de recrear situaciones icónicas del programa, Alexa se dio un intenso beso con Tebi.

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¿Cómo reaccionó Alexa Torrex a su beso con Tebi en La casa de los famosos Colombia 3?

Sin embargo, horas después, Torrex aseguró que no le había gustado el beso con el modelo y que por el contrario había sido una situación incómoda para ella.

Estas palabras no concuerdan con la dedicatoria musical que dejó ver una atracción evidente entre los dos.

La jornada continuó con una parranda vallenata en la que los concursantes disfrutaron de la música de Samuel Morales, Karen Lizarazo, Julio Rojas y Tavo Sumoza.

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Esta fiesta, además, tiene un tinte especial: será la última para uno de los nominados que mañana enfrentarán la sala de eliminación en busca de una nueva oportunidad para seguir en el juego.

El público no solo observa las competencias, sino también las relaciones que se van tejiendo entre los participantes, y en este caso, la conexión entre Alexa y Tebi ha sido uno de los temas más comentados.

Los seguidores del programa siguen atentos a cómo se seguirá desarrollando esta relación, especialmente porque el futuro de Tebi dentro de la competencia aún es incierto. Si el modelo no logra superar la eliminación, esta historia podría quedar inconclusa, lo que añade aún más expectativa a la próxima gala.