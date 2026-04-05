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Violeta Bergonzi celebró su cumpleaños y gesto de Alejandra Ávila no pasó desapercibido, ¿qué dijo?

Violeta Bergonzi celebró su cumpleaños con un trend viral que desató una curiosa reacción de la actriz Alejandra Ávila.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Violeta Bergonzi causa sensación con video viral y Alejandra Ávila aparece con llamativa reacción
Violeta Bergonzi impacta con trend de cumpleaños y comentario de Alejandra Ávila llama la atención. (Fotos: Canal RCN)

La presentadora y ganadora de MasterChef Celebrity Colombia 2025, Violeta Bergonzi, volvió a captar la atención en redes sociales tras compartir un detalle de la celebración de su cumpleaños.

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¿Qué mostró Violeta Bergonzi en su celebración de cumpleaños?

A través de sus redes sociales, donde suma miles de seguidores en su cuenta de Instagram, la también creadora de contenido publicó un video en el que se unió a un trend viral.

En el video se mostró sonriente, posando con un traje negro mientras recreaba una secuencia que llamó la atención de quienes siguen de cerca a la presentadora.

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Violeta Bergonzi aparece recibiendo distintos elementos a lo largo de la escena: primero unos lentes, luego un ramo de flores y posteriormente una vela que utiliza como si fuera un cigarrillo. Más adelante, esa misma vela es puesta sobre un pastel de color rojo que tiene alrededor una cinta negra.

Violeta Bergonzi causa sensación con video viral y Alejandra Ávila aparece con llamativa reacción
Violeta Bergonzi impacta con trend de cumpleaños y comentario de Alejandra Ávila llama la atención. (Foto: Canal RCN)

Hacia el final del clip, la presentadora recibe una llave de gran tamaño, un detalle que causó curiosidad entre sus miles de seguidores en el que además dejó claro cuántos años cumplía y la fecha exacta.

La publicación de Violeta Bergonzi estuvo acompañada de un mensaje en el que escribió: “¿Empezamos a celebrar? Ya estoy en mood cumpleaños 5 de abril de 1988. Dios gracias. Cuántas bendiciones me llueven cada día. Cuántas puertas he logrado abrir de tu mano. Aquí vamos por más 🗝️”.

¿Cuál fue la reacción de Alejandra Ávila tras la publicación de Violeta Bergonzi?

Como era de esperarse, los comentarios no tardaron en aparecer. La publicación recibió cientos de mensajes de felicitación por parte de sus seguidores y por supuesto elogiaron la belleza de Violeta Bergonzi.

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Entre los comentarios también destacó la de su esposo, Hernando Luque, quien escribió: “Feliz cumpleaños, amor mío”.

Pero también llamó la atención el mensaje de Alejandra Ávila, quien reaccionó con varios corazones negros en la publicación.

Violeta Bergonzi causa sensación con video viral y Alejandra Ávila aparece con llamativa reacción
Violeta Bergonzi impacta con trend de cumpleaños y comentario de Alejandra Ávila llama la atención. (Foto: Canal RCN)

Como se conoce, ambas coincidieron en la competencia del año pasado de MasterChef Celebrity Colombia, donde lograron consolidar una cercanía y amistad que ha quedado evidenciada en diferentes momentos compartidos en sus redes sociales.

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