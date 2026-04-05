Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karen Sevillano reaccionó a un inesperado encuentro con uno de los animales más venenosos del mundo: "Casi muero"

Karen Sevillano sorprendió a sus seguidores al mostrar cómo vivió un momento inesperado en medio de su paseo.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Karen Sevillano cuenta el susto que vivió.
Karen Sevillano cuenta el susto que vivió en su viaje. (Foto Canal RCN)

La creadora de contenido caleña Karen Sevillano mostró en redes sociales un particular encuentro con uno de los animales más peligrosos del mundo.

Karen Sevillano tuvo un encuentro con uno de los animales más venenosos del mundo.
Karen Sevillano tuvo un encuentro con uno de los animales más venenosos del mundo. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Con qué animal venenoso se encontró Karen Sevillano?

La ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia se encuentra por estos días paseando junto a sus hermanas y compartiendo con sus seguidores cada detalle de su recorrido por el departamento del Chocó.

En un clip publicado recientemente, Karen resumió lo que ha vivido en Nuquí: desde disfrutar de la gastronomía local hasta recorrer los manglares en lancha.

Sin embargo, lo que más sorprendió a sus seguidores fue el momento en que se encontró con unas ranas venenosas, consideradas entre los seres vivos más peligrosos del planeta.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Karen Sevillano a su encuentro con un animal venenoso?

Con humor, la caleña aseguró que estos animales están en el top 10 de los más venenosos, encabezado por ella misma, haciendo alusión a su facilidad para el chisme y provocando risas entre los internautas.

Aunque el momento le generó susto, Karen lo convirtió en una experiencia de aprendizaje. Incluso compartió referencias científicas sobre el anfibio, mostrando que más allá del entretenimiento, también busca aportar información a su comunidad digital.

El clip continuó con escenas más relajadas: las hermanas Sevillano disfrutando de la playa, contemplando el atardecer y probando la comida típica de la región.

Estas imágenes reflejan el estilo de vida que Karen ha decidido llevar tras finalizar el After Show, dedicando tiempo a viajar y fortalecer la unión familiar.

Artículos relacionados

Por ahora, Karen no ha revelado si tiene proyectos futuros en redes sociales, aunque se le ha visto muy cercana a Maiker y Leymar, lo que mantiene a sus seguidores atentos a la posibilidad de ver contenido nuevo en colaboración con ellos.

Además, Karen se ha mostrado muy enamorada de su pareja Neider, con quien comparte momentos de su vida cotidiana en redes sociales.

Esta faceta personal ha generado comentarios positivos, ya que sus seguidores destacan la felicidad que transmite y cómo logra equilibrar su carrera con su vida sentimental.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Blanquita disipa rumores. Talento nacional

La Blanquita desmiente rumores de reconciliación con Deiby Ruiz; esto dijo en redes sociales

La Blanquita dejó claro que no tiene tiempo para el pasado y negó cualquier reconciliación con Deiby Ruiz.

Reconocido cantante se bajó del escenario. Talento nacional

Famoso cantante vallenato se bajó del escenario al vivir incómodo momento con el público; ¿qué pasó?

Reconocido cantante colombiano tuvo que suspender su presentación al vivir un episodio inesperado con los asistentes.

Violeta Bergonzi causa sensación con video viral y Alejandra Ávila aparece con llamativa reacción Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi celebró su cumpleaños y gesto de Alejandra Ávila no pasó desapercibido, ¿qué dijo?

Violeta Bergonzi celebró su cumpleaños con un trend viral que desató una curiosa reacción de la actriz Alejandra Ávila.

Lo más superlike

Beba le pide a Alejandro Estrada que no le hable más. La casa de los famosos

Beba le reclamó a Alejandro Estrada y le pidió que tomara distancia en La casa de los famosos; ¿por qué?

Beba y Alejandro Estrada vivieron un momento incómodo en La casa de los famosos por las declaraciones del actor en el brunch.

Talento internacional

Famoso cantante vence el cáncer por sexta vez y celebra su triunfo en redes sociales: "Sigo aquí"

Paola Jara emociona a sus fans al publicar un video jugando con Emilia Paola Jara

Paola Jara conmovió las redes al revelar un video jugando con Emilia: ¿por fin mostró su rostro?

Crea así de fácil una foto viral con las frutas infieles de TikTok Viral

¿Cómo hacer la foto viral con las frutas infieles de TikTok? Te lo explicamos paso a paso

Mateo Varela y Norma Nivia en La casa de los famosos Colombia. Norma Nivia

Mateo Valera hizo llorar a Norma Nivia tras impresionante regalo de cumpleaños: le regaló una estrella