Karen Sevillano reaccionó a un inesperado encuentro con uno de los animales más venenosos del mundo: "Casi muero"

La creadora de contenido caleña Karen Sevillano mostró en redes sociales un particular encuentro con uno de los animales más peligrosos del mundo.

Karen Sevillano tuvo un encuentro con uno de los animales más venenosos del mundo. (Foto Canal RCN)

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¿Con qué animal venenoso se encontró Karen Sevillano?

La ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia se encuentra por estos días paseando junto a sus hermanas y compartiendo con sus seguidores cada detalle de su recorrido por el departamento del Chocó.

En un clip publicado recientemente, Karen resumió lo que ha vivido en Nuquí: desde disfrutar de la gastronomía local hasta recorrer los manglares en lancha.

Sin embargo, lo que más sorprendió a sus seguidores fue el momento en que se encontró con unas ranas venenosas, consideradas entre los seres vivos más peligrosos del planeta.

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¿Cómo reaccionó Karen Sevillano a su encuentro con un animal venenoso?

Con humor, la caleña aseguró que estos animales están en el top 10 de los más venenosos, encabezado por ella misma, haciendo alusión a su facilidad para el chisme y provocando risas entre los internautas.

Aunque el momento le generó susto, Karen lo convirtió en una experiencia de aprendizaje. Incluso compartió referencias científicas sobre el anfibio, mostrando que más allá del entretenimiento, también busca aportar información a su comunidad digital.

El clip continuó con escenas más relajadas: las hermanas Sevillano disfrutando de la playa, contemplando el atardecer y probando la comida típica de la región.

Estas imágenes reflejan el estilo de vida que Karen ha decidido llevar tras finalizar el After Show, dedicando tiempo a viajar y fortalecer la unión familiar.

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Por ahora, Karen no ha revelado si tiene proyectos futuros en redes sociales, aunque se le ha visto muy cercana a Maiker y Leymar, lo que mantiene a sus seguidores atentos a la posibilidad de ver contenido nuevo en colaboración con ellos.

Además, Karen se ha mostrado muy enamorada de su pareja Neider, con quien comparte momentos de su vida cotidiana en redes sociales.

Esta faceta personal ha generado comentarios positivos, ya que sus seguidores destacan la felicidad que transmite y cómo logra equilibrar su carrera con su vida sentimental.