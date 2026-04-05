Yina Calderón lanza indirecta a Juanda Caribe y pone en duda su fandom en La casa de los famosos

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Yina Calderón, dio su opinión sobre la actualidad del programa y envió una inesperada indirecta a Juanda Caribe.

Yina Calderón critica a Juanda Caribe y su forma de jugar en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Qué dijo Yina Calderón sobre Juanda Caribe y su fandom?

Durante el programa ¿Qué hay pa' dañar?, Calderón fue llamada por Roberto Velásquez, quien le pidió su percepción sobre algunos de los personajes del reality.

La influenciadora no dudó en dar su punto de vista y dejó frases que rápidamente se convirtieron en tema de conversación en redes sociales.

Yina aseguró que Alexa Torrex se está desenfocando y perdiendo el rumbo de su personaje, mientras que Alejandro Estrada, a pesar de las críticas, se ha fortalecido gracias a sus rivales.

Pero lo que más llamó la atención fue su comentario hacia Juanda Caribe, a quien calificó de desubicado y de contar con un apoyo que realmente no tiene.

Estas palabras generaron debate entre los seguidores, quienes reconocen que, aunque la forma de expresarse de Calderón no siempre gusta, sus lecturas del juego suelen ser acertadas.

Al señalar que el comediante no cuenta con el respaldo que cree tener, Yina puso sobre la mesa una discusión sobre la verdadera fuerza de los fandoms y cómo estos pueden influir en la permanencia de los concursantes.

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¿Juliana Calderón quiere participar en La casa de los famosos Colombia?

Otro de los momentos llamativos de la intervención de Yina fue cuando mencionó que su hermana Juliana está lista para ingresar a una eventual cuarta temporada.

Esta declaración generó opiniones divididas: algunos seguidores celebran la idea de ver a otra integrante de la familia Calderón en el reality, mientras que otros creen que podría repetirse la polémica que siempre rodea a Yina.

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Más allá de sus opiniones sobre los participantes, Yina Calderón también reveló que tiene varios proyectos en la televisión y que le encantaría seguir haciendo parte del universo del Canal RCN, sin importar el formato o el tipo de programa.

Con esta declaración, la creadora de contenido deja claro que su relación con el canal no termina en su paso por La casa de los famosos Colombia, sino que busca expandirse hacia nuevas oportunidades que mantengan su presencia en la pantalla.