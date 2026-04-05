Mánager de Lina Tejeiro conmueve con mensaje de valentía tras confirmar su diagnóstico de cáncer

Claudia Serrato, mánager de Lina Tejeiro, reapareció en redes sociales con un mensaje de reflexión tras confirmar su diagnóstico de cáncer de mama.

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¿Cuál es el estado de salud de Claudia Serrato, manáger de Lina Tejeiro?

La noticia se conoció luego de que la misma Claudia Serrato compartiera detalles sobre su estado de salud, explicando que el diagnóstico se dio tras realizarse una biopsia.

Posteriormente, indicó que ya tuvo una cita con una especialista para definir el tratamiento y los pasos a seguir en este proceso médico.

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A través de sus redes sociales, Claudia Serrato ha publicado diferentes contenidos en los que ha hecho referencia a esta etapa. En ellos, ha mostrado parte del proceso que enfrenta y cómo ha asumido los cambios que implica su estado de salud.

Claudia Serrato comparte fuerte mensaje tras su diagnóstico de cáncer de mama. (Foto: Canal RCN)

En sus publicaciones también ha mencionado el acompañamiento que ha recibido por parte de su entorno cercano, incluyendo a Lina Tejeiro, quien ha estado presente durante este proceso.

¿Cuál fue el mensaje que la manáger de Lina Tejeiro compartió?

Recientemente, Claudia Serrato volvió a aparecer en sus redes sociales y compartió un mensaje lleno de resiliencia: “Llenarme de valentía”.

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Fue la frase publicada tras conocer los resultados médicos que marcaron un cambio en su rutina durante este año.

En la misma publicación, Claudia Serrato hizo referencia al momento de salud que atraviesa, describiéndolo como una etapa distinta dentro de su vida personal.

Claudia Serrato comparte fuerte mensaje tras su diagnóstico de cáncer de mama. (Foto: Canal RCN)

Tras la confirmación de la noticia, han sido muchos los mensajes que, por parte de sus seguidores, han llegado a la periodista y mánager de varios artistas colombianos, en los que le han expresado su apoyo en medio de esta difícil experiencia.

Las reacciones no se hicieron esperar en redes sociales, donde usuarios han dejado palabras de ánimo y acompañamiento.

Luego de sus recientes publicaciones, los mensajes volvieron a aparecer en distintas páginas de entretenimiento, en las que seguidores replicaron sus palabras y reaccionaron a su situación actual.

“Que se recupere pronto” o “Mantén la fe” fueron algunos de los comentarios que más se repitieron entre quienes han estado atentos a cada una de sus actualizaciones en redes sociales y de lo que va en su proceso médico.