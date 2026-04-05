Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Laura Tobón protagonizó inesperado momento con Carla Giraldo y las redes reaccionaron

Carla Giraldo reaccionó de manera inesperada ante un gesto de Laura Tobón, generando risas entre los seguidores.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Laura Tobón protagonizó un momento inesperado con Carla Giraldo y las redes reaccionaron
Laura Tobón protagonizó divertido momento con Carla Giraldo / (Foto de AFP y Canal RCN)

Durante una entrevista en La Tobon Show, Laura Tobón y Carla Giraldo protagonizaron un instante que no pasó desapercibido entre sus seguidores. El momento se volvió viral y generó múltiples comentarios en redes sociales.

Artículos relacionados

¿Qué sucedió entre Laura Tobón y Carla Giraldo?

El momento ocurrió cuando Laura Tobón estaba entrevistando a Carla Giraldo y, en medio de la conversación en su podcast, decidió alzar su brazo para mostrar una mancha de sudor que tenía en la camisa, bajo su axila.

“Miren el mapa que yo poseo en este instante”, comentó Laura.

¿Qué sucedió entre Laura Tobón y Carla Giraldo?
Laura Tobón y Carla Giraldo protagonizaron inesperado momento en entrevista / (Foto del Canal RCN y AFP)

Tras lo ocurrido, Tobón reveló que suele sudar en todo momento. Su comentario provocó risas inmediatas de Carla y otros comentarios que no pasaron desapercibidos entre los internautas.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Carla Giraldo al gesto de Laura Tobón?

Carla respondió entre risas, destacando que tenía sudando a Laura. En medio del momento, pidió a Tobón que evitara abrazarla en ese instante, aunque le envió “picos desde la distancia” como muestra de afecto.

El episodio finalizó cuando Giraldo se acercó a Tobón para darle un abrazo acompañado de un pico en la cabeza, destacando la amistad y el cariño entre ambas.

"Ay. Te amo, mi Lau", le dijo.

La interacción mostró la cercanía y la confianza entre ambas, generando comentarios sobre la relación que existe entre estas dos figuras del entretenimiento colombiano.

Artículos relacionados

¿Cómo es la relación entre Carla Giraldo y Laura Tobón?

Carla Giraldo y Laura Tobón mantienen una relación cercana basada en la amistad y el respeto profesional. Ambas coinciden en el mundo del entretenimiento, lo que les ha permitido crear un vínculo de confianza, sobre todo en entrevistas y proyectos digitales.

Profesionalmente, Carla sigue liderando La casa de los famosos Colombia 2026, mientras que Laura se ha consolidado como entrevistadora digital, lo que, según los internautas les permite interactuar desde perspectivas diferentes pero complementarias.

¿Cómo es la relación entre Carla Giraldo y Laura Tobón?
Carla Giraldo y Laura Tobón mantienen una relación cercana / (Foto de AFP y Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Reconocido cantante se bajó del escenario. Talento nacional

Famoso cantante vallenato se bajó del escenario al vivir incómodo momento con el público; ¿qué pasó?

Reconocido cantante colombiano tuvo que suspender su presentación al vivir un episodio inesperado con los asistentes.

Violeta Bergonzi causa sensación con video viral y Alejandra Ávila aparece con llamativa reacción Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi celebró su cumpleaños y gesto de Alejandra Ávila no pasó desapercibido, ¿qué dijo?

Violeta Bergonzi celebró su cumpleaños con un trend viral que desató una curiosa reacción de la actriz Alejandra Ávila.

Karen Sevillano cuenta el susto que vivió. Karen Sevillano

Karen Sevillano reaccionó a un inesperado encuentro con uno de los animales más venenosos del mundo: "Casi muero"

Karen Sevillano sorprendió a sus seguidores al mostrar cómo vivió un momento inesperado en medio de su paseo.

Lo más superlike

Juanda Caribe discute fuertemente con Tebi. Juanda Caribe

Juanda Caribe y Tebi protagonizaron un duro enfrentamiento en La casa de los famosos; ¿Serán castigados?

Juanda Caribe y Tebi desataron un enfrentamiento lleno de gritos e insultos en La casa de los famosos Colombia 3.

Talento internacional

Famoso cantante vence el cáncer por sexta vez y celebra su triunfo en redes sociales: "Sigo aquí"

Paola Jara emociona a sus fans al publicar un video jugando con Emilia Paola Jara

Paola Jara conmovió las redes al revelar un video jugando con Emilia: ¿por fin mostró su rostro?

Crea así de fácil una foto viral con las frutas infieles de TikTok Viral

¿Cómo hacer la foto viral con las frutas infieles de TikTok? Te lo explicamos paso a paso

Mateo Varela y Norma Nivia en La casa de los famosos Colombia. Norma Nivia

Mateo Valera hizo llorar a Norma Nivia tras impresionante regalo de cumpleaños: le regaló una estrella