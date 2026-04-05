Laura Tobón protagonizó un momento inesperado con Carla Giraldo y las redes reaccionaron

Laura Tobón protagonizó inesperado momento con Carla Giraldo y las redes reaccionaron
Carla Giraldo reaccionó de manera inesperada ante un gesto de Laura Tobón, generando risas entre los seguidores.
Durante una entrevista en La Tobon Show, Laura Tobón y Carla Giraldo protagonizaron un instante que no pasó desapercibido entre sus seguidores. El momento se volvió viral y generó múltiples comentarios en redes sociales.
¿Qué sucedió entre Laura Tobón y Carla Giraldo?
El momento ocurrió cuando Laura Tobón estaba entrevistando a Carla Giraldo y, en medio de la conversación en su podcast, decidió alzar su brazo para mostrar una mancha de sudor que tenía en la camisa, bajo su axila.
“Miren el mapa que yo poseo en este instante”, comentó Laura.
Tras lo ocurrido, Tobón reveló que suele sudar en todo momento. Su comentario provocó risas inmediatas de Carla y otros comentarios que no pasaron desapercibidos entre los internautas.
¿Cómo reaccionó Carla Giraldo al gesto de Laura Tobón?
Carla respondió entre risas, destacando que tenía sudando a Laura. En medio del momento, pidió a Tobón que evitara abrazarla en ese instante, aunque le envió “picos desde la distancia” como muestra de afecto.
El episodio finalizó cuando Giraldo se acercó a Tobón para darle un abrazo acompañado de un pico en la cabeza, destacando la amistad y el cariño entre ambas.
"Ay. Te amo, mi Lau", le dijo.
La interacción mostró la cercanía y la confianza entre ambas, generando comentarios sobre la relación que existe entre estas dos figuras del entretenimiento colombiano.
¿Cómo es la relación entre Carla Giraldo y Laura Tobón?
Carla Giraldo y Laura Tobón mantienen una relación cercana basada en la amistad y el respeto profesional. Ambas coinciden en el mundo del entretenimiento, lo que les ha permitido crear un vínculo de confianza, sobre todo en entrevistas y proyectos digitales.
Profesionalmente, Carla sigue liderando La casa de los famosos Colombia 2026, mientras que Laura se ha consolidado como entrevistadora digital, lo que, según los internautas les permite interactuar desde perspectivas diferentes pero complementarias.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike