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Tebi puso fin a su “shippeo” con Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia: "fue un error"

Alexa Torrex aseguró que, pese a la decisión de alejarse, Tebi siente cosas por ella en La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
La casa de los famosos Colombia: Tebi puso fin a su “shippeo” con Alexa Torrex: "fue un error"
Tebi toma distancia de Alexa Torrex / (Fotos del Canal RCN)

Una conversación en La casa de los famosos Colombia cambió el rumbo de la relación entre Tebi y Alexa Torrex. Su decisión generó todo tipo de comentarios dentro y fuera del reality.

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¿Qué mensaje recibió Alexa Torrex por parte de Mariana Zapata?

La situación tomó un giro cuando Mariana Zapata habló con Alexa Torrex sobre la dinámica que estaba viviendo con Tebi. Según lo que se conoció, Mariana le expresó que percibía que él podía estar jugando con la cercanía que tenían dentro del reality.

En esa conversación, le comentó que había notado actitudes en las que Tebi se acercaba y luego se distanciaba. Además, mencionó la posibilidad de que este comportamiento estuviera relacionado con el hecho de que, fuera del programa, él tiene una pareja.

"Tebi obviamente sí te está usando, pero Tebi no te quiere envolver", destacó.

¿Qué mensaje recibió Alexa Torrex por parte de Mariana Zapata?
Mariana Zapata afirmó que Tebi usó a Alexa Torrex en La casa de los famosos / (Fotos del Canal RCN)

Este mensaje dejó a Alexa reflexionando sobre lo que estaba ocurriendo con su "shippeo".

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¿Qué conversación tuvieron Alexa Torrex y Tebi Bernal?

Tras esa charla, Alexa decidió hablar directamente con Tebi para aclarar la situación. Durante la conversación, Tebi le recordó la idea que habían tenido sobre decirle a los demás participantes que tenían una relación, como una forma de observar reacciones dentro del juego.

Sin embargo, la conversación cambió cuando él reconoció que ese plan había sido in error. Frente a eso, Alexa le pidió ser claro con lo que sentía y le dijo que, si esa era su decisión, era mejor que dejara de abrazarla y de tener gestos de cariño con ella.

¿Qué conversación tuvieron Alexa Torrex y Tebi Bernal?
Tebi Bernal afirmó que su "shippeo" con Alexa Torrex fue un error / (Foto del Canal RCN)

Por su parte, Bernal reconoció que debía cambiar su comportamiento. También explicó que, pese al interés que pudiera existir, consideraba importante tomar distancia, mencionando que fuera del reality tenía una mujer importante en su vida.

Además, hizo referencia a que Alexa ingresó al programa con un anillo de compromiso, lo que añadió otro elemento a la conversación.

"Por mi lado hay una muy buena mujer y por tu lado, te vi entrar con un anillo de compromiso", destacó.

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¿Cómo reaccionó Alexa Torrex tras la decisión de Tebi?

Luego de ese momento, Alexa mostró su postura frente a lo sucedido. En medio de la conversación, dejó claro que sus emociones eran reales.

"No me pidas que yo sienta lo mismo. Yo te quiero y te quiero en serio, parce", afirmó.

Posteriormente, se apartó del lugar y terminó llorando. En ese momento, manifestó sentirse muy emocional y reconoció que la situación la había sobrepasado.

También reflexionó sobre su propio comportamiento dentro del programa, señalando que, aunque se sentía fuerte para enfrentar a otros participantes, le costaba manejar sus sentimientos en este caso.

 

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