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Koral Costa aseguró que Alejandro Estrada es el Julián Trujillo de esta temporada: "lo usan de comodín"

Koral Costa, expareja de Omar Murillo, se mostró en desacuerdo con el juego de varios participantes de La casa de los famosos Colombia.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Koral Costa, Omar Murillo, Julián Trujillo y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia.
Koral Costa aseguró que utilizan a Alejandro como comodín en La casa de los famosos. Foto | Canal RCN.

La casa de los famosos Colombia sigue generando diversas reacciones entre los seguidores del formato, pues como ocurre en cada temporada, cada una de las situaciones que se viven al interior del juego llevan que el público tome partido y defienda a sus favoritos.

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¿Qué dijo Koral Acosta sobre Alejandro Estrada, actual participante de La casa de los famosos Colombia?

Una de las figuras del entretenimiento que se ha mostrado activa siendo parte del público de esta tercera temporada, es Koral Costa, quien recientemente volvió a pronunciarse para dar su opinión sobre algunos participantes del reality de convivencia.

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"Ay no, el brunch es todo Alejandro, ya es comodín, ya uno sabe qué va a pasar", fueron las palabras de la famosa actriz a través de su cuenta de Instagram.

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¿Por qué Koral Costa comparó a Alejandro Estrada con Omar Murillo y Julián Trujillo?

Y es que, además de mostrarse en desacuerdo con el juego de algunos habitantes de la casa, también comparó a Estrada con participantes de la primera temporada.

"Alejandro es el Omar y el Julián Trujillo de este año, todo lo malo es él", declaró la expareja del famoso 'Bola 8'.

Koral Costa y Omar Murillo en La casa de los famosos Colombia.
Koral Costa comparó a Alejandro Estrada con Julián Trujillo. Foto | Canal RCN.

Las palabras de la también cantante, se dieron a raíz del reciente Brunch que se llevó a cabo como cada domingo previo a la gala de eliminación, pues desde su punto de vista, considera que todos cayeron en el juego de irse en contra del mismo participante, situación que para ella es similar a lo que sucedía en la temporada de Omar Murillo.

¿Quiénes están en riesgo de ser eliminados de La casa de los famosos Colombia este domingo?

A propósito del Brunch de los famosos, espacio en el que los participantes que están en riesgo de salir sacan sus trapitos al sol y dicen las cosas sin filtro, es importante recordar los nombres de aquellos que están en la placa, ellos son: Eidevin López, Marilyn Patiño, Alejandro Estrada, Tebi Bernal, Juancho Arango y Mariana Zapata.

Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia.
Alejandro Estrada recibió el apoyo de Koral Acosta. Foto | Canal RCN.

Por ahora, las votaciones para que el público apoye a su favorito continúan abiertas y se cerrarán durante la gala de esta noche, momento en el que se conocerá el nombre del siguiente en salir de la competencia.

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