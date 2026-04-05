¿Quién será el próximo eliminado de La casa de los famosos Colombia? Esto dice la IA

Este domingo cinco de abril, un nuevo participante tendrá que abandonar para siempre La casa de los famosos Colombia, pues el público tomará una decisión y tendrá en sus manos el poder de elegir quién será el siguiente en decirle adiós a la competencia.

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¿Quién será el eliminado de La casa de los famosos Colombia? Esto dice la IA

Cabe recordar que, los participantes que actualmente se encuentran en la temida placa de nominado son: Eidevin López, Marilyn Patiño, Alejandro Estrada, Tebi Bernal, Juancho Arango y Mariana Zapata.

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Tras conocer la placa definitiva y en medio de la tensión que produce una nueva jornada de eliminación, decidimos consultarle a la Inteligencia Artificial para conocer cuál es su predicción para este domingo sobre quién podría ser el nuevo eliminado.

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De acuerdo con los resultados que arrojó la IA, al analizar el comportamiento del público y la dinámica del reality, hay algunos nombres que, por ahora, parecen estar más seguros, como el de Alejandro Estrada y Marilyn Patiño, quienes en las últimas semanas han contado con un respaldo importante por parte del público.

La IA predice quién será el eliminado de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

En el caso de Eidevin López, aunque ha estado envuelto en algunas polémicas, ha logrado mantenerse visible, algo que suele jugar a favor en este tipo de formatos.

¿Qué dijo la IA sobre el siguiente eliminado de La casa de los famosos Colombia?

Sin embargo, para la IA, la situación cambia para otros participantes que no han logrado destacar con la misma fuerza. Tanto Mariana Zapata como Tebi Bernal y Juancho Arango se perfilan como los más vulnerables dentro de la placa, especialmente por tener menor protagonismo.

En ese orden de ideas, los nombres que más suenan como posibles eliminados son Juancho Arango y Tebi Bernal, siendo el primero quien tendría mayor riesgo de abandonar la casa.

Este podría ser el eliminado según la IA. Foto | Canal RCN.

Por ahora, seguidores del formato, continúan votando por su famoso favorito, para esta noche poder salvarlo y evitar que se convierta en el siguiente eliminado de esta tercera temporada.

Recuerda que para votar, debes ingresar al siguiente link https://lacasadelosfamososcolombia.canalrcn.com/ en donde las votaciones estarán abiertas hasta esta noche y serán cerradas durante la gala.