Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¿Quién será el próximo eliminado de La casa de los famosos Colombia? Esto dice la IA

Este domingo 05 de abril, un nuevo participante tendrá que abandonar para siempre la competencia, por eso la IA hizo su predicción.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Carla Giraldo y Marcelo Cezán en La casa de los famosos Colombia.
La IA da su predicción sobre quién será el siguiente eliminado de La casa de los famosos. Foto | Canal RCN.

Este domingo cinco de abril, un nuevo participante tendrá que abandonar para siempre La casa de los famosos Colombia, pues el público tomará una decisión y tendrá en sus manos el poder de elegir quién será el siguiente en decirle adiós a la competencia.

Artículos relacionados

¿Quién será el eliminado de La casa de los famosos Colombia? Esto dice la IA

Cabe recordar que, los participantes que actualmente se encuentran en la temida placa de nominado son: Eidevin López, Marilyn Patiño, Alejandro Estrada, Tebi Bernal, Juancho Arango y Mariana Zapata.

Artículos relacionados

Tras conocer la placa definitiva y en medio de la tensión que produce una nueva jornada de eliminación, decidimos consultarle a la Inteligencia Artificial para conocer cuál es su predicción para este domingo sobre quién podría ser el nuevo eliminado.

Artículos relacionados

De acuerdo con los resultados que arrojó la IA, al analizar el comportamiento del público y la dinámica del reality, hay algunos nombres que, por ahora, parecen estar más seguros, como el de Alejandro Estrada y Marilyn Patiño, quienes en las últimas semanas han contado con un respaldo importante por parte del público.

Carla Giraldo y Marcelo Cezán en La casa de los famosos Colombia.
La IA predice quién será el eliminado de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

En el caso de Eidevin López, aunque ha estado envuelto en algunas polémicas, ha logrado mantenerse visible, algo que suele jugar a favor en este tipo de formatos.

¿Qué dijo la IA sobre el siguiente eliminado de La casa de los famosos Colombia?

Sin embargo, para la IA, la situación cambia para otros participantes que no han logrado destacar con la misma fuerza. Tanto Mariana Zapata como Tebi Bernal y Juancho Arango se perfilan como los más vulnerables dentro de la placa, especialmente por tener menor protagonismo.

En ese orden de ideas, los nombres que más suenan como posibles eliminados son Juancho Arango y Tebi Bernal, siendo el primero quien tendría mayor riesgo de abandonar la casa.

Carla Giraldo y Marcelo Cezán en La casa de los famosos Colombia.
Este podría ser el eliminado según la IA. Foto | Canal RCN.

Por ahora, seguidores del formato, continúan votando por su famoso favorito, para esta noche poder salvarlo y evitar que se convierta en el siguiente eliminado de esta tercera temporada.

Recuerda que para votar, debes ingresar al siguiente link https://lacasadelosfamososcolombia.canalrcn.com/ en donde las votaciones estarán abiertas hasta esta noche y serán cerradas durante la gala.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Reconocido cantante se bajó del escenario. Talento nacional

Famoso cantante vallenato se bajó del escenario al vivir incómodo momento con el público; ¿qué pasó?

Reconocido cantante colombiano tuvo que suspender su presentación al vivir un episodio inesperado con los asistentes.

Violeta Bergonzi causa sensación con video viral y Alejandra Ávila aparece con llamativa reacción Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi celebró su cumpleaños y gesto de Alejandra Ávila no pasó desapercibido, ¿qué dijo?

Violeta Bergonzi celebró su cumpleaños con un trend viral que desató una curiosa reacción de la actriz Alejandra Ávila.

Karen Sevillano cuenta el susto que vivió. Karen Sevillano

Karen Sevillano reaccionó a un inesperado encuentro con uno de los animales más venenosos del mundo: "Casi muero"

Karen Sevillano sorprendió a sus seguidores al mostrar cómo vivió un momento inesperado en medio de su paseo.

Lo más superlike

Beba le pide a Alejandro Estrada que no le hable más. La casa de los famosos

Beba le reclamó a Alejandro Estrada y le pidió que tomara distancia en La casa de los famosos; ¿por qué?

Beba y Alejandro Estrada vivieron un momento incómodo en La casa de los famosos por las declaraciones del actor en el brunch.

Talento internacional

Famoso cantante vence el cáncer por sexta vez y celebra su triunfo en redes sociales: "Sigo aquí"

Paola Jara emociona a sus fans al publicar un video jugando con Emilia Paola Jara

Paola Jara conmovió las redes al revelar un video jugando con Emilia: ¿por fin mostró su rostro?

Crea así de fácil una foto viral con las frutas infieles de TikTok Viral

¿Cómo hacer la foto viral con las frutas infieles de TikTok? Te lo explicamos paso a paso

Mateo Varela y Norma Nivia en La casa de los famosos Colombia. Norma Nivia

Mateo Valera hizo llorar a Norma Nivia tras impresionante regalo de cumpleaños: le regaló una estrella