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Andrea Valdiri sorprendió a su pareja con millonario regalo de cumpleaños: así reaccionó

Andrea Valdiri enterneció al revelar que Juan Daniel Sepúlveda en uno de los apoyos más importantes que tiene en la vida.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Andrea Valdiri sorprendió a su pareja con millonario regalo de cumpleaños: así reaccionó
Andrea Valdiri sorprendió a su pareja con un carro / (Foto del Canal RCN y Frepik)

Andrea Valdiri volvió a encender la conversación en redes al revelar la millonaria sorpresa que tenía preparada para el cumpleaños de su pareja. El momento gebneró todo tipo de comentarios entre internautas.

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¿Qué dijo Andrea Valdiri sobre su relación?

A través de sus historias, Andrea Valdiri habló sobre su relación con Juan Daniel Sepúlveda, destacando que ha sido importante contar con una pareja que le brinde apoyo en distintos momentos, más allá de lo económico.

¿Qué dijo Andrea Valdiri sobre su relación?
Andrea Valdiri reveló detalles sobre su relación / (Foto del Canal RCN)

La creadora de contenido también señaló que ambos mantienen independencia en sus proyectos, pero que trabajan como equipo. En sus palabras, intercambian ideas y se acompañan en sus procesos personales y laborales.

"Estoy como en equipo, o sea, trabajamos en equipo. Él está en lo suyo, yo estoy en lo mío, pero siempre estábamos como ofreciéndole algo bonito al otro", destacó.

Además, aseguró que han atravesado situaciones complejas, pero que han logrado mantenerse juntos. Frente a esto, afirmó que prefiere valorar lo vivido sin enfocarse en qué tanto va a durar la relación.

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¿Cómo sorprendió Andrea Valdiri a Juan Daniel Sepúlveda?

Como parte de la celebración anticipada del cumpleaños de Juan Daniel Sepúlveda, Andrea Valdiri organizó una sorpresa que incluyó la entrega de un vehículo, cuyo valor estaría cercano a los 600 millones de pesos colombianos, según afirman en redes sociales.

Según mostró en una publicación de Instagram, la influenciadora llegó al lugar donde estaba su pareja utilizando un disfraz para no ser reconocida en un primer momento.

En el video se ve que, después del encuentro, varias personas se reúnen para cantarle cumpleaños. Luego, se abre una puerta automática y aparece el carro, momento en el que se descubre la sorpresa.

¿Cómo sorprendió Andrea Valdiri a Juan Daniel Sepúlveda?
Andrea Valdiri sorprendió a Juan Daniel Sepúlveda regalándole un carro / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Valdiri también acompañó la publicación con un mensaje en el que expresó que el regalo era una muestra de lo que considera que su pareja merece, destacando que les esperan más experiencias juntos.

Esto es solo un pequeño reflejo de todo lo que mereces. Feliz cumpleaños, amor… y que este viaje sea solo el comienzo te amo 🎁✈️❤️”

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¿Cómo reaccionó Juan Daniel Sepúlveda, pareja de Andrea Valdiri?

En el video compartido, Juan Daniel Sepúlveda reacciona con sorpresa al ver el regalo. Primero se queda mirando el vehículo, se agarra la cabeza y guarda silencio por unos segundos; luego se acerca para abrazar a Andrea Valdiri.

Posteriormente, también se le ve interactuar con las personas presentes y agradecer por el gesto. En algunos momentos, abraza el carro mientras continúa la celebración en compañía de su pareja.

El contenido se difundió ampliamente en redes sociales, donde los internautas afirmaron que el gesto evidenciaba el tipo de relación que ambos han construido, mientras otros destacaron el tipo de detalles con los que sorprende Andrea Valdiri.

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