Daniela Ospina llamó la atención en redes al revela cómo es su relación con David Ospina

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aniela Ospina sigue siendo el centro de la conversación digital. En esta ocasión, la modelo llamó la atención al compartir detalles sobre su relación con su hermano David Ospina.

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¿Qué ha dicho Daniela Ospina sobre David Ospina?

Daniela Ospina ha llamado la atención al hablar del futbolista David Ospina. En varias entrevistas la empresaria ha descrito a David como un hombre calmado y alejado de las polémicas. Afirmó que, desde pequeño, él fue considerado un referente de buen comportamiento dentro de su hogar.

La empresaria resalta la admiración que siente por su hermano. Daniela ha contado que sus inicios en el voleibol fueron inspirados en el esfuerzo que David demostraba en el fútbol desde niño.

Daniela Ospina revela que David Ospina la inspiró en el deporte / (Foto de AFP)

A pesar de vivir en países distintos, Daniela mantiene un vínculo constante con los hijos de David. La comunicación diaria ha permitido que lleve a cabo su papel como tía.

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¿Qué ha dicho Daniela Ospina sobre su relación con David Ospina?

Daniela ha compartido en sus redes que mantiene un vínculo muy cercano con su hermano. Explicó que prácticamente no pasa un día sin que se comuniquen y que su relación es constante y cercana, llena de apoyo mutuo.

“Miren, la verdad, tengo una relación supremamente linda y maravillosa con mi hermano. Nosotros hablamos todos los días. Es raro un día que no hablemos”, destacó.

La empresaria señaló que, aunque ambos tienen responsabilidades, siempre encuentran tiempo para comunicarse, deseándose éxito antes de los partidos o conversando sobre temas más profundos después de los compromisos deportivos de David.

Además, ha mencionado que su hermano ha estado pendiente de apoyarla en varios momentos de su vida, incluso en los preparativos de su boda.

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¿Con quién se casará Daniela Ospina?

Daniela Ospina se casará con el actor y cantante venezolano Gabriel Coronel. La pareja ya contrajo matrimonio civil en 2023, pero actualmente se encuentran ultimando los detalles de su boda religiosa, que se realizará este mes de abril de 2026 en Colombia.

Daniela Ospina anuncia su boda con Gabriel Coronel / (Foto de AFP)

Daniela ha señalado que esta boda religiosa tiene un significado especial, ya que será la primera vez que celebra su unión con un enfoque espiritual, mientras que su matrimonio con James Rodríguez se realizó únicamente por lo civil.