Karina García lanza indirecta en plena Semana Santa y desata polémica: “dejen de hablar mal”

Karina García, quien constantemente se apodera de la conversación en redes sociales, nuevamente dio de qué hablar al enviar una indirecta que no pasó desapercibida por los internautas.

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¿Cuál fue la indirecta que envió Karina García en redes sociales?

A través de su cuenta de X, anteriormente Twitter, la reconocida creadora de contenido y modelo, sorprendió con un inesperado mensaje que rápidamente llevó a que sus seguidores especularan sobre a quién podrían estar dirigidas sus palabras.

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"Semana Santa, época perfecta para reflexionar y dejar de hablar mal del otro", escribió la mujer, desatando una ola de reacciones entre los usuarios.

¿Por qué Karina García desató polémica en redes sociales?

Como era de esperarse, la mención de García fue ampliamente comentada por su fandom, quienes no dudaron en reaccionar y enviarle amorosas palabras a la antioqueña deseándole días de mucha tranquilidad junto a sus seres queridos.

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"Yo la amo a La Karina pero es que también ya se las da de muy santa, igual es la más, tiene razón", "Te amo Karina", "Empezando por usted", "No le veo nada de malo tiene toda la razón ella no habla mal de nadie", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Karina García capturó la atención tras lanzar indirecta. Foto | Canal RCN.

La expresión de Karina sobre "dejar de hablar mal del otro", llevó a que sus seguidores se preguntaran hacia quién podría estar dirigida, sin embargo, no se atrevieron a dar ningún nombre.

¿En dónde pasó Karina García la Semana Santa?

A propósito de la Semana Santa, cabe señalar que, por estos días, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia captó la atención al presumir detalles del lugar que eligió para descansar en compañía de sus hijos Valentino e Isabella, pero también junto a Cris R, quien como ella, también ha hecho varias publicaciones disfrutando del lugar.

Karina García lanzó curioso mensaje y despertó sospechas. Foto | Canal RCN.

Y es que, de acuerdo con las imágenes de la también empresaria, en esta oportunidad optaron por una lujosa casa con piscina privada, un lugar perfecto para gozar de unos merecidos días de descanso.

Por ahora, la exparticipante de la segunda temporada del reality de convivencia, continúa enfocada en sus proyectos, además de estar viviendo una relación que, según lo ha comentado, la tiene demasiado feliz.