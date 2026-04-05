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Omar Murillo generó sospechas tras compartir video junto a un hombre: ¿salió del clóset?

El actor Omar Murillo generó debate sobre su orientación al mostrarse durante una noche de fiesta compartiendo con un misterioso hombre.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Omar Murillo en La casa de los famosos Colombia.
Omar Murillo dividió opiniones al compartir video junto a un hombre. Foto | Canal RCN.

Una vez más, Omar Murillo volvió a ser tema de conversación en redes sociales, pues en las últimas horas reapareció con un particular video en el que su orientación fue tema de debate entre los internautas.

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¿Qué dijo Omar Murillo sobre su orientación en redes sociales?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el reconocido actor ha construido una sólida comunidad de miles de seguidores, dio de qué hablar al compartir una grabación en la que se mostró disfrutando de una noche fiesta en Europa.

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Y aunque en los primeros videos se puede apreciar al famoso 'Bola 8' bailando solo, segundos después sorprende al aparecer en compañía de un misterioso hombre que se ubica a su lado, dejando ver que también se está divirtiendo y pasando una gran noche junto al actor.

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Además de lo que se observa en la grabación, el recordado exparticipante de La casa de los famosos Colombia, dejó en la descripción un inesperado mensaje que generó opiniones, especialmente por los rumores que lo rodean sobre su s3xual1dad, "¿Disfrutar así está mal… o es que a muchos les falta vivir?", señaló.

Omar Murillo en La casa de los famosos Colombia.
Omar Murillo sorprende con curioso video junto a un hombre. Foto | Canal RCN.

¿Omar Murillo habló sobre su orientación? Video generó debate en redes

Como era de esperarse, el comentario video del también empresario, generó diversas opiniones entre los usuarios, quienes no se guardaron nada y expresaron su punto de vista frente al controversial post.

"Ya es libre y puede ser lo que siempre quiso ser", "Me encanta que seas feliz", "Diablos señorito que descontrol y soporten", "Depende del concepto de vivir de cada cual", "No, solo que te teníamos en otro concepto, lástima", "Menos mal saliste del clóset y te liberaste, pero tuviste engañada todo el tiempo a Koral", algunos de los comentarios.

¿Por qué Omar Murillo terminó su relación con Koral Costa? Esta es la razón

En medio de los rumores que rodean a Murillo, cabe señalar que la misma Koral Costa, su expareja, descartó que los dos terminaron su relación debido a su orientación, pues de acuerdo con su versión, ambos tomaron esta decisión luego de concluir que en este momento de la vida ambos tenían proyectos muy diferentes que no los unían como pareja.

Omar Murillo en La casa de los famosos Colombia.
Omar Murillo genera debate al compartir curioso video. Foto | Canal RCN.

Además, Omar, quien también ofreció unas declaraciones al programa Buen día Colombia, aseguró que, uno de los motivos por los que se fue del país, fue justamente por su deseo de poder cumplir su sueño de estudiar televisión en Europa.

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