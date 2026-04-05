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Yuli Ruiz recreó la pose viral de Mariana Zapata y causó furor en redes

Yuli Ruiz, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, capturó la atención al hacer una parodia de este momento que fue tendencia en redes.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yuli Ruiz y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia.
Yuli Ruiz mostró su versión de la pose de Mariana Zapata. Foto | Canal RCN.

Yuli Ruiz, quien se convirtió en la reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia, capturó la atención en redes sociales al recrear la icónica pose que hizo Mariana Zapata al interior del reality de convivencia.

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¿Cómo recreó Yuli Ruiz la pose viral de Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la exparticipante de esta tercera temporada ha construido una sólida comunidad de seguidores, sorprendió al compartir varias historias de lo que fue este fin de semana en compañía de sus seres queridos.

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Sin embargo, en medio de su aparición por la mencionada red social, hubo un momento que no pasó desapercibido entre los internautas y fue un video en el que recreó la pose viral de Mariana, uno de los momentos más icónicos y que más ha dado de qué hablar en lo que va de esta edición.

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"Bueno por acá me están enseñando una nueva pose, así, con los pies bien abiertos, paro n4lga, saco pechito, pongo manito aquí, así, toma la foto, otra", señaló Yuli en sus historias.

¿Cuál fue la pose viral de Mariana Zapata que Yuli Ruiz recreó tras salir de La casa de los famosos Colombia?

La mencionada pose que fue y continúa siendo tendencia en redes, fue probablemente una de las tantas sorpresas que se llevó Ruiz al salir de la competencia, por lo que no perdió la oportunidad para recrearlo y divertir a los internautas.

Yuli Ruiz y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia.
Yuli Ruiz causó furor al recrear la pose de Mariana Zapata. Foto | Canal RCN.

Recordemos que, todo se dio a raíz de otra actividad en la que los habitantes contaron con un espacio en el que, frente a sus compañeros y las cámaras, expusieron alguno de sus talentos. En el caso de Mariana, ella optó por enseñar algunos de los trucos que le funcionan para posar bien en las fotos.

Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia.
Yuli Ruiz recreó la pose viral de Mariana Zapata. Foto | Canal RCN.

Por ahora, la exhabitante de La casa más famosa del país, quien se despidió para siempre del juego el pasado 29 de marzo, continúa disfrutando del exterior y poniéndose al tanto de lo que ha ocurrido durante los meses que estuvo al interior de la casa.

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