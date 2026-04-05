Karina García impactó con fotos de sus vacaciones y un comentario desató furor entre sus seguidores

La creadora de contenido Karina Garcíavolvió a captar la atención de sus millones de seguidores tras una reciente publicación en redes sociales, en la que compartió una serie de fotografías luciendo un traje de dos piezas.

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¿Qué mostró Karina García de sus vacaciones?

En las imágenes, la modelo paisa posó frente a la cámara con un conjunto en tonos rojo y detalles en amarillo en la parte superior, dejando ver su esbelta figura que por supuesto causó revuelo en redes sociales.

En las fotografías también se observa que la influenciadora estuvo disfrutando de unos días de descanso junto a sus dos hijos, Isabella y Valentino.

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Según lo que dejó ver en la publicación, el viaje coincidió con la temporada de Semana Santa, momento que aprovechó para compartir en familia.

Karina García presume su figura y revela detalles de su Semana Santa. (Foto: Canal RCN)

Además, en la descripción de las imágenes, Karina García escribió: “una recargadita que necesitaba mi corazón”, fue el mensaje con el que acompañó la serie de imágenes.

En las tomas se aprecia un espacio que parece ser una finca con piscina, donde habrían pasado varios momentos durante estos días de descanso.

¿Cómo reaccionó Kris R. a las publicación de Karina García?

Como era de esperarse la publicación de Karina García se llenó rápidamente de corazones y cientos de comentarios que elogiaban la figura de la paisa.

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No obstante, uno de los comentarios que más llamó la atención fue el de su pareja sentimental, el cantante de trap Kris R, quien también habría compartido con ella durante estos días.

El artista comentó en la publicación con el mensaje: “AHHHHHHHHH 😍🙂‍↕️MI BEBEEEEE”, lo que generó múltiples respuestas por parte de los usuarios.

Karina García presume su figura y revela detalles de su Semana Santa

Como bien se conoce, la relación de Karina García y Kris R. se hizo pública a comienzos de este año, luego del concierto que dio Bad Bunny en Medellín, donde se hicieron virales varios videos en los que aparecían juntos.

Tras esto, Karina García fue consultada sobre su relación y, aunque en ese momento no confirmó su noviazgo, sí dejó claro que estaban saliendo y dándose una oportunidad juntos. Desde entonces, se les ha visto muy cercanos y compartiendo en redes sociales diversas imágenes.