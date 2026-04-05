Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García impactó con fotos de sus vacaciones y un comentario desató furor entre sus seguidores

Karina García comparte fotos de lo que fueron sus vacaciones durante semana santa y causa revuelo por su figura.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Karina García se llevó todas las miradas tras lucir en traje de dos piezas
Karina García presume su figura y revela detalles de su Semana Santa. (Foto: Canal RCN)

La creadora de contenido Karina Garcíavolvió a captar la atención de sus millones de seguidores tras una reciente publicación en redes sociales, en la que compartió una serie de fotografías luciendo un traje de dos piezas.

Artículos relacionados

¿Qué mostró Karina García de sus vacaciones?

En las imágenes, la modelo paisa posó frente a la cámara con un conjunto en tonos rojo y detalles en amarillo en la parte superior, dejando ver su esbelta figura que por supuesto causó revuelo en redes sociales.

En las fotografías también se observa que la influenciadora estuvo disfrutando de unos días de descanso junto a sus dos hijos, Isabella y Valentino.

Artículos relacionados

Según lo que dejó ver en la publicación, el viaje coincidió con la temporada de Semana Santa, momento que aprovechó para compartir en familia.

Karina García se llevó todas las miradas tras lucir en traje de dos piezas
Karina García presume su figura y revela detalles de su Semana Santa. (Foto: Canal RCN)

Además, en la descripción de las imágenes, Karina García escribió: “una recargadita que necesitaba mi corazón”, fue el mensaje con el que acompañó la serie de imágenes.

En las tomas se aprecia un espacio que parece ser una finca con piscina, donde habrían pasado varios momentos durante estos días de descanso.

¿Cómo reaccionó Kris R. a las publicación de Karina García?

Como era de esperarse la publicación de Karina García se llenó rápidamente de corazones y cientos de comentarios que elogiaban la figura de la paisa.

Artículos relacionados

No obstante, uno de los comentarios que más llamó la atención fue el de su pareja sentimental, el cantante de trap Kris R, quien también habría compartido con ella durante estos días.

El artista comentó en la publicación con el mensaje: “AHHHHHHHHH 😍🙂‍↕️MI BEBEEEEE”, lo que generó múltiples respuestas por parte de los usuarios.

Karina García se llevó todas las miradas tras lucir en traje de dos piezas
Karina García presume su figura y revela detalles de su Semana Santa

Como bien se conoce, la relación de Karina García y Kris R. se hizo pública a comienzos de este año, luego del concierto que dio Bad Bunny en Medellín, donde se hicieron virales varios videos en los que aparecían juntos.

Tras esto, Karina García fue consultada sobre su relación y, aunque en ese momento no confirmó su noviazgo, sí dejó claro que estaban saliendo y dándose una oportunidad juntos. Desde entonces, se les ha visto muy cercanos y compartiendo en redes sociales diversas imágenes.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Blanquita disipa rumores. Talento nacional

La Blanquita desmiente rumores de reconciliación con Deiby Ruiz; esto dijo en redes sociales

La Blanquita dejó claro que no tiene tiempo para el pasado y negó cualquier reconciliación con Deiby Ruiz.

Reconocido cantante se bajó del escenario. Talento nacional

Famoso cantante vallenato se bajó del escenario al vivir incómodo momento con el público; ¿qué pasó?

Reconocido cantante colombiano tuvo que suspender su presentación al vivir un episodio inesperado con los asistentes.

Violeta Bergonzi causa sensación con video viral y Alejandra Ávila aparece con llamativa reacción Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi celebró su cumpleaños y gesto de Alejandra Ávila no pasó desapercibido, ¿qué dijo?

Violeta Bergonzi celebró su cumpleaños con un trend viral que desató una curiosa reacción de la actriz Alejandra Ávila.

Lo más superlike

Beba le pide a Alejandro Estrada que no le hable más. La casa de los famosos

Beba le reclamó a Alejandro Estrada y le pidió que tomara distancia en La casa de los famosos; ¿por qué?

Beba y Alejandro Estrada vivieron un momento incómodo en La casa de los famosos por las declaraciones del actor en el brunch.

Talento internacional

Famoso cantante vence el cáncer por sexta vez y celebra su triunfo en redes sociales: "Sigo aquí"

Paola Jara emociona a sus fans al publicar un video jugando con Emilia Paola Jara

Paola Jara conmovió las redes al revelar un video jugando con Emilia: ¿por fin mostró su rostro?

Crea así de fácil una foto viral con las frutas infieles de TikTok Viral

¿Cómo hacer la foto viral con las frutas infieles de TikTok? Te lo explicamos paso a paso

Mateo Varela y Norma Nivia en La casa de los famosos Colombia. Norma Nivia

Mateo Valera hizo llorar a Norma Nivia tras impresionante regalo de cumpleaños: le regaló una estrella