Juanda Caribe y Tebi protagonizaron un duro enfrentamiento en La casa de los famosos; ¿Serán castigados?

Juanda Caribe y Tebi protagonizaron uno de los enfrentamientos más tensionantes en lo que va de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 3.

Juanda Caribe y Tebi se insultaron en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué fue la fuerte discusión entre Juanda Caribe y Tebi en La casa de los famosos Colombia 3?

Los participantes se encontraban en la sala realizando una actividad en la que daban sus percepciones e impresiones sobre las estrategias de juego de los demás.

Al finalizar la dinámica, Tebi se levantó de su puesto antes de tiempo y Juanda lanzó un comentario que estalló los ánimos de manera inmediata.

Tebi no dudó en devolverse y ponerse cara a cara con Juanda para responderle con palabras del mismo calibre.

El momento desató una discusión que incluyó gritos e insultos y que por poco lleva a los concursantes a romper las reglas del juego.

El enfrentamiento se prolongó varios minutos y también involucró a Eidevin en defensa de Juanda y a Alejandro Estrada en defensa de Tebi.

Este conflicto se dio horas antes de que los famosos tuvieran que enfrentarse al posicionamiento, una de las dinámicas más tensas del programa, donde deben decirse lo que piensan con argumentos claros.

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¿Quiénes irán a la sala de eliminación hoy en La casa de los famosos Colombia 3?

Todo esto ocurre en vísperas de la gala de eliminación, en la que el público decidirá quién abandona la competencia entre Eidevin López, Marilyn Patiño, Alejandro Estrada, Tebi Bernal, Juancho Arango y Mariana Zapata.

La reacción de ambos mostró que las tensiones acumuladas dentro de la casa están alcanzando niveles críticos.

Este tipo de enfrentamientos reflejan el ambiente hostil en el que deben convivir los participantes, donde cada palabra puede convertirse en motivo de disputa y cada gesto en detonante de nuevas rivalidades.

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Los choques entre los concursantes no son aislados. Alejandro, por ejemplo, tuvo un día especialmente intenso al protagonizar otro cruce de palabras con Juancho Arango en la mañana, luego de imitar a su hijo, situación que Juancho desaprobó de manera contundente.

Por ahora, queda esperar si estos enfrentamientos tendrán alguna consecuencia o castigo por parte del Jefe o si simplemente quedara en una discusión más.