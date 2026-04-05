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Beba le reclamó a Alejandro Estrada y le pidió que tomara distancia en La casa de los famosos; ¿por qué?

Beba y Alejandro Estrada vivieron un momento incómodo en La casa de los famosos por las declaraciones del actor en el brunch.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Beba le pide a Alejandro Estrada que no le hable más.
Beba le pide a Alejandro Estrada que no le hable más dentro de La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos Canal RCN)

Las tensiones no cesan para Alejandro Estrada quien tuvo un inesperado reclamo por parte de Beba en La casa de los famosos Colombia 3.

Beba deja ver su molestia con Alejandro Estrada.
Beba deja ver su molestia con Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué se molestó Beba con Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3?

Luego de terminar el brunch, Mariana Zapata se fue a contarle y darle detalles a su amiga Beba.

Mariana le dijo que el actor había arremetido contra ella asegurando que era una persona muy conflictiva y que la grosería y la patanería no hacían parte de un personaje, sino que eran parte de su forma de ser.

Beba no tomó estas palabras muy bien y expresó que no entiende cómo él, siendo uno de los participantes que más discusiones ha tenido, la señala de esa manera.

Según ella, lo hace porque está dolido de que lo haya enfrentado directamente llamándolo manipulador, machista y narcisista.

La barranquillera habló con los demás habitantes sobre la situación y dejó claro que no confía en Alejandro ni le cae bien.

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¿Cómo reaccionó Beba a las palabras de Alejandro Estrada en el brunch de La casa de los famosos Colombia 3?

Incluso durante el almuerzo, cuando el actor intentó hablarle para pasarle un cubierto, Beba le respondió que no le dirigiera la palabra a menos que fuera obligatorio dentro del juego y que lo mejor era mantener distancia.

Este episodio se suma a los enfrentamientos que Alejandro ha tenido en un mismo día, pues también discutió con Juancho Arango y con Juanda Caribe, dejando ver que las rivalidades están en su punto más alto.

El cucuteño ha manifestado sentirse satisfecho con su estrategia, asegurando que su intención es desestabilizar a sus contrincantes.

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En ese sentido, considera que lo está logrando, ya que se ha convertido en el objetivo principal de varios participantes.

Alejandro parece disfrutar de la intensidad del juego, pero sus constantes enfrentamientos lo han dejado en riesgo de eliminación.

La tensión que genera entre sus compañeros lo convierte en uno de los personajes más polémicos de la temporada, y su permanencia depende ahora de la decisión del público.

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