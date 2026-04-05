Juanda Caribe lanzó fuerte advertencia a Tebi en el posicionamiento en La casa de los famosos
Juanda Caribe y Tebi protagonizaron fuerte cruce en medio del posicionamiento en La casa de los famosos Colombia.
En la gala de la noche del 5 de abril, La casa de los famosos Colombia vivió un intenso posicionamiento entre los participantes, marcado por varios cruces de palabras y señalamientos directos.
¿Qué ocurrió entre los participantes durante el posicionamiento de La casa de los famosos Colombia?
Karola tomó la palabra frente a Tebi y le aseguró que ya había identificado su estrategia, señalando que utilizaba la “retórica” en sus intervenciones.
En medio de su argumento, también mencionó a Alejo, insinuando que algunas actitudes podrían haber sido aprendidas de él. Por su parte, Tebi respondió diciendo que, en su opinión, era Alejandro quien aprendía de su forma de jugar.
Otro de los momentos que llamó la atención fue protagonizado por Alexa, quien sorprendió al sacar una bolsa de basura de la que extrajo una falda, dándosela a Eidevin. Mientras le mencionaba a Altafulla que, según su percepción, solo había despertado en el juego desde su llegada a la competencia.
Alexa también se dirigió a Eidevin, mencionando su permanencia en la cocina y recordando que ha logrado mantenerse dentro de la competencia.
Además, hizo referencia a comentarios sobre “shippeos” mencionados previamente en el brunch, donde nombró a Mariana y Karola. Tras varios señalamientos, le expresó que consideraba que le había faltado al respeto.
¿Qué pasó entre Tebi y Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia?
Eidevin respondió que recibía sus palabras con un tono irónico, y durante el intercambio, Alexa volvió a mencionar a la expareja del participante.
Por otro lado, Juanda Caribe se le posicionó a Tebi le hizo varias advertencias relacionada con el reciente conflicto que ambos habían tenido, en el que intercambiaron varios comentarios.
Finalmente, Tebi respondió pidiéndole oraciones y sugiriendo que, así como le pedían firmeza dentro del juego, también lo hicieran fuera de la competencia.
En el que incluso tuvo que intervenir Carla y Marcelo, y posteriormente, Valentino también se dirigió a Tebi, señalando que lo percibía como un manipulador emocional y que, según su punto de vista, mostraba una actitud amable en ciertos momentos. Entre ambos se generó un nuevo cruce de palabras.
Por su parte, Aura, en lo que fue su primer posicionamiento, expresó que no le gustaban algunas actitudes de Tebi, asegurando que en ocasiones se burlaba de los demás participantes.
Beba también se posicionó frente a Tebi y afirmó que lo consideraba más estratega que Alejo dentro de la competencia.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike