En la gala de la noche del 5 de abril, Marilyn Patiño se convirtió nuevamente en la más reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia.

Su salida se dio tras la decisión del público, luego de haber regresado semanas atrás al programa mediante la dinámica del poder de resurrección.

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¿Cómo reaccionaron tras la salida de Marilyn Patiño de La casa de los famosos Colombia?

Marilyn había reingresado a la casa dos semanas antes tras obtener una de las votaciones más altas del público, gracias al denominado poder de resurrección.

Sin embargo, en esta ocasión registró el porcentaje más bajo en la votación, lo que definió su salida de la competencia por segunda vez, con un 4.76%.

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Luego de su eliminación, se evidenciaron varias reacciones dentro de la casa. Una de las que llamó la atención fue la de Aura Cristina Geithner, con quien había compartido varios momentos durante su permanencia en La casa.

Ambas habían mostrado cercanía en los últimos días, lo que hizo visible su reacción tras la despedida, quien se notó visiblemente aburrida tras la salida de Marilyn.

Esto dijo Beba tras la eliminación de Marilyn Patiño de La casa de los famosos. (Fotos: Canal RCN)

También se evidenció comentarios por parte de otros participantes, quienes estaban atentos a la decisión de la reciente eliminada y a quién dejaba nominado en la placa.

¿Qué dijo Beba tras la salida y posterior decisión de Marilyn Patiño?

Otra de las reacciones fue la de Beba, quien se refirió a la decisión de Marilyn relacionada con la nominación.

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Según lo que expresó, no esperaba esa determinación, teniendo en cuenta los desacuerdos que habían tenido en días anteriores entre ellas dentro de La casa más famosa.

Cabe recordar que Beba también había regresado al programa junto con Marilyn mediante el poder de resurrección, pero a diferencia de la actriz ingresó por el respaldo de sus compañeros.

Así reaccionó Marilyn Patiño tras quedar eliminada de La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Por su parte, Mariana Zapata también manifestó su sorpresa ante la decisión de Marilyn y expresó un mensaje diciendo “Dios te bendiga”.

Además, en medio del momento de felicidad, llamó a Alejandro Estrada al notar que había quedado en la placa de nominación, situación que el participante asumió con normalidad.