Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Así reaccionó Beba tras ver que Marilyn Patiño no la dejó nominada en La casa de los famosos

Beba reaccionó de manera curiosa luego de ver que Marilyn Patiño no la dejó nominada tras ser eliminada de La casa de los famosos.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Beba habló tras la eliminación de Marilyn Patiño de La casa de los famosos Colombia
Esto dijo Beba tras la eliminación de Marilyn Patiño de La casa de los famosos. (Fotos: Canal RCN)

En la gala de la noche del 5 de abril, Marilyn Patiño se convirtió nuevamente en la más reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia.

Su salida se dio tras la decisión del público, luego de haber regresado semanas atrás al programa mediante la dinámica del poder de resurrección.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron tras la salida de Marilyn Patiño de La casa de los famosos Colombia?

Marilyn había reingresado a la casa dos semanas antes tras obtener una de las votaciones más altas del público, gracias al denominado poder de resurrección.

Sin embargo, en esta ocasión registró el porcentaje más bajo en la votación, lo que definió su salida de la competencia por segunda vez, con un 4.76%.

Artículos relacionados

Luego de su eliminación, se evidenciaron varias reacciones dentro de la casa. Una de las que llamó la atención fue la de Aura Cristina Geithner, con quien había compartido varios momentos durante su permanencia en La casa.

Ambas habían mostrado cercanía en los últimos días, lo que hizo visible su reacción tras la despedida, quien se notó visiblemente aburrida tras la salida de Marilyn.

Beba habló tras la eliminación de Marilyn Patiño de La casa de los famosos Colombia
Esto dijo Beba tras la eliminación de Marilyn Patiño de La casa de los famosos. (Fotos: Canal RCN)

También se evidenció comentarios por parte de otros participantes, quienes estaban atentos a la decisión de la reciente eliminada y a quién dejaba nominado en la placa.

¿Qué dijo Beba tras la salida y posterior decisión de Marilyn Patiño?

Otra de las reacciones fue la de Beba, quien se refirió a la decisión de Marilyn relacionada con la nominación.

Artículos relacionados

Según lo que expresó, no esperaba esa determinación, teniendo en cuenta los desacuerdos que habían tenido en días anteriores entre ellas dentro de La casa más famosa.

Cabe recordar que Beba también había regresado al programa junto con Marilyn mediante el poder de resurrección, pero a diferencia de la actriz ingresó por el respaldo de sus compañeros.

Marilyn Patiño quedó eliminada de La casa de los famosos Colombia
Así reaccionó Marilyn Patiño tras quedar eliminada de La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Por su parte, Mariana Zapata también manifestó su sorpresa ante la decisión de Marilyn y expresó un mensaje diciendo “Dios te bendiga”.

Además, en medio del momento de felicidad, llamó a Alejandro Estrada al notar que había quedado en la placa de nominación, situación que el participante asumió con normalidad.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Juanda Caribe arremete contra Tebi en el posicionamiento en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Juanda Caribe lanzó fuerte advertencia a Tebi en el posicionamiento en La casa de los famosos

Juanda Caribe y Tebi protagonizaron fuerte cruce en medio del posicionamiento en La casa de los famosos Colombia.

Marilyn Patiño quedó eliminada de La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Marilyn Patiño quedó eliminada de La casa de los famosos Colombia: esta fue su reacción

Marilyn Patiño sorprendió con su reacción tras quedar eliminada de La casa de los famosos Colombia y dejó a Alejandro Estrada nominado.

Beba le pide a Alejandro Estrada que no le hable más. La casa de los famosos

Beba le reclamó a Alejandro Estrada y le pidió que tomara distancia en La casa de los famosos; ¿por qué?

Beba y Alejandro Estrada vivieron un momento incómodo en La casa de los famosos por las declaraciones del actor en el brunch.

Lo más superlike

La Blanquita disipa rumores. Talento nacional

La Blanquita desmiente rumores de reconciliación con Deiby Ruiz; esto dijo en redes sociales

La Blanquita dejó claro que no tiene tiempo para el pasado y negó cualquier reconciliación con Deiby Ruiz.

Talento internacional

Famoso cantante vence el cáncer por sexta vez y celebra su triunfo en redes sociales: "Sigo aquí"

Paola Jara emociona a sus fans al publicar un video jugando con Emilia Paola Jara

Paola Jara conmovió las redes al revelar un video jugando con Emilia: ¿por fin mostró su rostro?

Crea así de fácil una foto viral con las frutas infieles de TikTok Viral

¿Cómo hacer la foto viral con las frutas infieles de TikTok? Te lo explicamos paso a paso

Mateo Varela y Norma Nivia en La casa de los famosos Colombia. Norma Nivia

Mateo Valera hizo llorar a Norma Nivia tras impresionante regalo de cumpleaños: le regaló una estrella