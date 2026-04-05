La Blanquita desmiente rumores de reconciliación con Deiby Ruiz; esto dijo en redes sociales

La creadora de contenido caleña Katy Cardona, conocida como La Blanquita, salió a desmentir las especulaciones que se han generado en redes sociales sobre una posible reconciliación con el papá de su hijo.

La Blanquita aclara las especulaciones sobre su vida sentimental. (Foto de Freepik)

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¿Cómo desmintió La Blanquita los rumores de reconciliación con Deiby Ruiz?

Mediante la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, la creadora respondió a una seguidora que le mencionó los clips en los que supuestamente se le veía junto a Deiby Ruiz.

Katy compartió un mensaje contundente en el que afirmó estar enfocada en sus proyectos profesionales y que no tiene tiempo para el pasado.

La relación entre ambos ha estado marcada por diferencias públicas, especialmente en torno a la manutención de su hijo y la propiedad de una casa.

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Estos enfrentamientos han sido ampliamente comentados en redes sociales, donde incluso otras figuras del entretenimiento digital colombiano como La Jesuu, Aida Victoria Merlano y Westcol han dado su opinión, generando un debate que mantiene dividida a la comunidad digital.

La influenciadora fue clara al asegurar que no existe ningún tipo de acercamiento con Deiby Ruiz más allá de lo estrictamente relacionado con su hijo.

Su mensaje buscó cortar de raíz las especulaciones y reafirmar que su prioridad está en el crecimiento de sus proyectos personales y profesionales.

“No sé de que hablan, yo estoy en mis proyectos”, escribió Katy Cardona en su publicación.

¿Cómo ha reaccionado Deiby Ruiz a las publicaciones de La Blanquita?

Por su parte, Deiby ha compartido en varias ocasiones imágenes y videos junto a su hijo, asegurando que pasa tiempo de calidad con él.

Además, ha mencionado que existe un acuerdo con Katy para verlo tres días a la semana, lo que demuestra que ambos padres han buscado establecer reglas claras en medio de sus diferencias.

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Sin embargo, las indirectas y señalamientos en redes sociales continúan, alimentando la percepción de que existe una competencia por demostrar quién es más responsable.

La historia de esta pareja sigue generando conversación en la comunidad digital, y aunque los rumores de reconciliación fueron desmentidos, la tensión entre ambos continúa siendo parte de su día a día.