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Declaran el día de Peso Pluma tras polémicos videos del artista: ¿por qué?

Peso Pluma sigue siendo tendencia en redes tras polémicos videos bajo efectos de sustancias y por declararse el día con su nombre.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Peso Pluma recibe inesperado reconocimiento. (AFP/ Rodin Eckenroth)

Durante las últimas semanas, el reconocido cantante mexicano Hassan Emilia Kabande Laija más conocido como Peso Pluma, ha sido tendencia en redes sociales tras polémicos videos que han circulado en redes sociales.

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El artista del género corridos tumbados, no solo es tendencia por su controversial comportamiento registrado en cámara, sino porque, además, causó reacciones al conocerse que existe el día de Peso Pluma.

¿Cuáles son los polémicos videos de Peso Pluma que lo hicieron tendencia?

En todas las plataformas digitales se viralizaron videos del cantante mexicano Peso Pluma en concierto, en donde tuvo un extraño comportamiento que alertó a sus fanáticos y a los internautas.

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Precisamente, se ve a Hassam quedando inmóvil por unos segundos sobre la tarima mientras daba un show en compañía de un colega, quien se queda cantando mientras él no hace nada más que inclinarse hacia abajo y permanecer quieto.

Sin duda, esto generó conmoción porque el joven de tan solo 26 años aparentaría que hubiese estado bajo los efectos de alguna sustancia, de hecho, según los comentarios en redes, dicen que estaría bajo el efecto del f3nt4nilo.

Declaran el día de Peso Pluma en medio de polémica
(AFP/ Frazer Harrison)

Esto, son solo especulaciones, ya que del cantante se ha dicho mucho y hasta ha estado en otras polémicas por presuntos nexos con grupos ilegales de su país, pero esto no es verídico o afirmado por alguna fuente confiable.

Por otro lado, en los primeros días de abril, Peso Pluma vuelve a ser tendencia porque declaran su propio día.

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¿Cuál es el día oficial de Peso Pluma?

Mencionado anteriormente, tras la polémica por su supuesto consumo de sustancias, Peso Pluma vuelve a ser tendencia debido a que generó reacciones tras declararse el día con su nombre, claramente en honor a él.

Se trata del 3 de abril, día de Peso Pluma en la ciudad de San Antonio, Texas, en donde él creció, pues nació en Zapopan, Jalisco.

Peso Pluma recibe inesperado reconocimiento.
Declaran el día de Peso Pluma en medio de polémica (AFP / Frazer Harrison)

De hecho, también le hicieron la entrega de las llaves de su ciudad y en el conmemorativo día, estuvo de visita en su escuela Samuel Clemens High School, en donde estuvo acompañado de estudiantes y músicos.

Este reconocimiento lo recibió el artista debido por su trayectoria y éxito global en los corridos tumbados, resaltando el impacto en la juventud e influencia por la música mexicana en Estados Unidos.

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