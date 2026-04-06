Feid revoluciona las redes con su nueva versión 2026: ¿por qué es tendencia?

El artista Feid, ganó reconocimiento por ser el compositor de muchas canciones de reguetón que pegaron a través de las interpretaciones de artistas como J Balvin, CNCO, Karol G, Thalía, Nicky Jam y entre otros.

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¿Quién es Feid?

Salomón Hoyos Villada es el nombre de pila de Feid o Ferxxo, un artista nacido en Medellín el 19 de diciembre de 1992.

El antioqueño ganó principal reconocimiento por componer para grandes artistas nacionales e internacionales, pero logró su propio éxito entre 2019 - 2020 tras lanzar su primer álbum FERXXO (VOL 1: M.O.R).

Temas como ‘Porfa’ y ‘Borraxxa’, lo catapultaron hasta lograr el reconocimiento internacional, además que su identidad paisa, el uso de gafas y el color verde, generan recordación hacia el artista.

Feid sorprende con inesperado cambio y desata conversación en redes. (AFP/ Rich Fury)

Sin duda, un talento que, por años se pulió hasta lograr llegar al escenario, convirtiéndose en un referente musical no solo para Colombia, sino otros países latinos.

Desde que su carrera como solista despegó, el Fercho ha hecho grandes colaboraciones con artistas como Maluma, Young Miko, Karol G, Ryan CASTRO, Blessd, J Balvin, Bad Bunny, Nicky Jam, Sech, Justin Quiles y entre otros artistas urbanos y productores como Sky.

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¿Por qué es tendencia Feid en este 2026?

Desde que logró ser un gran exponente del género urbano en Colombia, Feid no ha dejado de ser tendencia, por eso, es que lo asocian con el color verde y las gafas con tanta facilidad.

Sin embargo, en diciembre de 2025, el artista lanzó su minidocumental EP "FEID VS FERXXO", en donde abordó temas más humanos sobre él, su familia y vida personal.

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El fin de la producción, es despedirse de una etapa y abrirle la puerta a un momento más maduro para su vida, por lo que se despidió de su alter ego ‘Ferxxo’, no sin antes hablar de cómo llegó a la cima.

Así es como Feid le da la bienvenida a una nueva propuesta tras un cambio de imagen hacia tonos más oscuros, dejando a un lado los brillantes.

Feid se vuelve tendencia con su nueva versión 2026. (AFP/ Neilson Barnard)

Por otro lado, el pasado 19 de marzo, Salomón estrena su último álbum “El Green Print: La Saga (Disco 1) - Feid VS. Ferxxo", en el cual, su cambio es notorio, tanto por la imagen del álbum, como por sus canciones.

Como era de esperarse, este nuevo disco generó reacciones debido a los cambios de Feid, pues hizo una apuesta totalmente diferente con sus ritmos, conservando las letras de amor y desamor.