Marilyn Patiño rompió el silencio sobre su relación con Renzo tras su eliminación de La casa de los famosos

Marilyn Patiño reveló si su relación sentimental con Renzo Meneses continúa o no.

Marilyn Patiño aseguró que no quiere ver a Renzo Meneses tras ser eliminada de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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La actriz ha estado haciendo gira de medios luego de su salida de La casa de los famosos Colombia 3.

¿Marilyn Patiño y Renzo Meneses siguen juntos?

La caleña ha dado sus impresiones sobre cómo vivió el juego por segunda vez y sobre su futuro sentimental.

En el programa Mañana Express del Canal RCN, Patiño fue cuestionada sobre su romance con el barranquillero.

Marilyn dijo de manera tajante que jamás se vería de nuevo con él y mucho menos lo buscaría, asegurando que esa relación nunca comenzó en realidad.

Los internautas resaltaron que el beso que se dieron en el congelado contradice sus declaraciones, ya que se les veía bastante contentos de anunciar su romance.

Aunque Marilyn fue elegida por el público para tener una segunda oportunidad dentro del juego, al parecer no convenció con sus movimientos y estrategias, y fueron los mismos televidentes quienes decidieron que era momento de abandonar la casa de manera definitiva.

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¿De qué se trató la prueba del líder de esta semana en La casa de los famosos Colombia 3?

Tras la salida de Marilyn, los habitantes de la casa enfrentaron una nueva prueba de líder. La dinámica consistió en ingresar a una habitación y contar 426 estrellas distribuidas en el lugar, con un tiempo limitado y en grupo, lo que dificultaba la concentración.

Valentino Lázaro y Eidevin fueron los dos concursantes que más se acercaron a la cifra exacta, por lo que entre ellos se definirá el líder invisible de la semana.

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Esta noche, la caleña se conectará con sus excompañeros para despedirse oficialmente y, sus palabras, podrían sembrar discordia e incertidumbre dentro del grupo. Asimismo, dejó a Alejandro Estrada como el primer nominado de este nuevo ciclo.

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