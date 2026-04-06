Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Marilyn Patiño rompió el silencio sobre su relación con Renzo tras su eliminación de La casa de los famosos

Marilyn Patiño generó expectativa con sus palabras sobre Renzo, insinuando que lo vivido no fue lo que parecía.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Marilyn Patiño dejó clara su postura con Renzo Meneses.
Marilyn Patiño dejó clara su postura con Renzo Meneses tras salir de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Marilyn Patiño reveló si su relación sentimental con Renzo Meneses continúa o no.

Marilyn Patiño aseguró que no quiere ver a Renzo Meneses.
Marilyn Patiño aseguró que no quiere ver a Renzo Meneses tras ser eliminada de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

La actriz ha estado haciendo gira de medios luego de su salida de La casa de los famosos Colombia 3.

¿Marilyn Patiño y Renzo Meneses siguen juntos?

La caleña ha dado sus impresiones sobre cómo vivió el juego por segunda vez y sobre su futuro sentimental.

En el programa Mañana Express del Canal RCN, Patiño fue cuestionada sobre su romance con el barranquillero.

Marilyn dijo de manera tajante que jamás se vería de nuevo con él y mucho menos lo buscaría, asegurando que esa relación nunca comenzó en realidad.

Los internautas resaltaron que el beso que se dieron en el congelado contradice sus declaraciones, ya que se les veía bastante contentos de anunciar su romance.

Aunque Marilyn fue elegida por el público para tener una segunda oportunidad dentro del juego, al parecer no convenció con sus movimientos y estrategias, y fueron los mismos televidentes quienes decidieron que era momento de abandonar la casa de manera definitiva.

Artículos relacionados

¿De qué se trató la prueba del líder de esta semana en La casa de los famosos Colombia 3?

Tras la salida de Marilyn, los habitantes de la casa enfrentaron una nueva prueba de líder. La dinámica consistió en ingresar a una habitación y contar 426 estrellas distribuidas en el lugar, con un tiempo limitado y en grupo, lo que dificultaba la concentración.

Valentino Lázaro y Eidevin fueron los dos concursantes que más se acercaron a la cifra exacta, por lo que entre ellos se definirá el líder invisible de la semana.

Artículos relacionados

Esta noche, la caleña se conectará con sus excompañeros para despedirse oficialmente y, sus palabras, podrían sembrar discordia e incertidumbre dentro del grupo. Asimismo, dejó a Alejandro Estrada como el primer nominado de este nuevo ciclo.

ENTÉRATE DE TODO EN LA GALA HOY A LAS 8 DE LA NOCHE POR EL CANAL RCN. Y DISFRUTA DE 24/7 por la App

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Marilyn Patiño sorprendió al dar su ganador de esta temporada. La casa de los famosos

Marilyn Patiño sorprendió al confesar quién quiere que gane La casa de los famosos; ¿contradicción?

Marilyn Patiño causó revuelo al compartir su opinión sobre quién merece ganar La casa de los famosos, generando confusión.

El Flaco Solórzano se puso en los zapatos de Juancho Arango Fernando Solórzano

El Flaco Solórzano envió mensaje a Juancho Arango de La casa de los famosos 3

El Flaco Solórzano analizó la participación de Juancho Arango de La casa de los famosos Colombia 3: "Mi cucho".

Alexa Torrex discute con Alejandro Estrada y Tebi. La casa de los famosos

Alejandro Estrada y Tebi se molestan con Alexa Torrex en La casa de los famosos; ¿Fin de la alianza?

Alejandro Estrada y Tebi mostraron su inconformidad con Alexa Torrex y la tensión amenaza con fragmentar su grupo.

Lo más superlike

Nicolás Arrieta reaccionó al robo de su celular Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta hizo inesperada advertencia tras el robo de su celular y generó reacciones

Nicolás Arrieta causó revuelo al advertir a sus seguidores acerca de lo que podría suceder tras el robo de su celular.

La razón por la que Young Miko es tendencia. Talento internacional

¿Quién es Young Miko y por qué todos hablan de ella?: esto es lo que se sabe

Belinda rompe el silencio tras fotos falsas con IA que la muestran en polémica situación Belinda

Belinda rompe el silencio tras fotos falsas con IA que la muestran en polémica situación

Ryan Castro se refirió a los comentarios de Lina Tejeiro Ryan Castro

Ryan Castro reaccionó a declaraciones de Lina Tejeiro sobre él: así le respondió

Adele sorprende al revelar los cambios que transformaron su vida Adele

Adele reveló cómo logró bajar 45 kilos: estos son sus nuevos hábitos