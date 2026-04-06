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Alejandro Estrada y Tebi se molestan con Alexa Torrex en La casa de los famosos; ¿Fin de la alianza?

Alejandro Estrada y Tebi mostraron su inconformidad con Alexa Torrex y la tensión amenaza con fragmentar su grupo.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Alexa Torrex discute con Alejandro Estrada y Tebi.
Alexa Torrex discute con Alejandro Estrada y Tebi en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Alejandro Estrada y Tebi dejaron ver su molestia con Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 3.

Alejandro Estrada y Tebi se molestan con Alexa Torrex.
Alejandro Estrada y Tebi se molestan con Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué fue la molestia de Alejandro Estrada y Tebi con Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 3?

Luego de la gala de eliminación, el cucuteño y el paisa decidieron tener una conversación privada en la que expresaron su desacuerdo con las actitudes de Alexa.

Estrada manifestó que le preocupa la intención de la influenciadora de jugar en solitario, pues considera que hasta ahora ha jugado para ella y que en este momento es cuando más deberían mantenerse unidos.

El actor criticó que Alexa haya usado el apoyo de su fandom para atacarlos, asegurando que si la gente lo respalda lo hace por decisión propia y no porque él busque acercarse a ella por esa razón.

También señaló que no pueden permitir que Alexa tome una actitud de imposición cada vez que no se hace lo que ella dice, y que lo que hablen sin su presencia debe quedar entre ellos dos. Estrada confesó sentirse jugando solo y percibir que Alexa se ha ido alejando.

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¿Qué dijo Tebi de la actitud de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 3?

Tebi intervino para resaltar que tanto él como Alejandro lograron regresar al juego sin depender del fandom de Alexa, lo que para ellos fue un logro importante.

El paisa agregó que cuando las fuerzas no van hacia el mismo lado lo mejor es tomar distancia.

Estrada recordó que esa misma actitud la recibió de la exparticipante Yuli Ruiz, quien según él se dejó llevar por los comentarios de los demás habitantes.

La relación entre estos tres participantes parecía ser una de las más sólidas dentro del reality. Sin embargo, las diferencias en la forma de jugar y las tensiones acumuladas han debilitado la confianza.

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La posible fractura de esta alianza abre un nuevo panorama en la competencia. Si Alejandro y Tebi deciden apartarse de Alexa, el juego se reorganizará y las estrategias deberán replantearse.

La cucuteña, que ha sido protagonista por su estilo directo y polémico, podría quedar aislada en un momento clave.

Por otro lado, Alejandro y Tebi tendrían que fortalecer su vínculo y demostrar que pueden avanzar sin depender de ella.

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