Karola afirmó ver un beso entre Alexa Torrex y Tebi en el confesionario; así respondió la cucuteña

Alexa Torrex le reclamó a Karola por asegurar que había visto un beso entre ella y Tebi en La casa de los famosos Colombia 3.

Karola aseguró ver un beso entre Alexa Torrex y Tebi en el confesionario de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué fue la discusión entre Alexa Torrex y Karola en La casa de los famosos Colombia 3?

En el posicionamiento, Alexa lanzó fuertes declaraciones al señalar que las mujeres que se han relacionado con Eidevin no se valoran lo suficiente y que Karola fue la única “migajera” que le prestó atención.

Sus palabras exaltaron el ambiente y dieron paso a un cruce de opiniones con la cartagenera, quien insistió en que había visto a Alexa y Tebi besándose en el confesionario.

Alexa negó rotundamente esa versión, aclarando que en el confesionario no se pueden realizar ese tipo de acciones, ya que es un espacio exclusivo para hablar con el Jefe.

Incluso aseguró que la idea del supuesto beso fue planteada por Eidevin y Karola, pero que nunca aceptó hacerlo y menos frente a ellos.

También expresó que si se ha dado besos con algunos de sus compañeros ha sido por hacer bien las actividades y porque le tocaba.

Karola, por su parte, se mantuvo firme en su postura, diciendo que al menos ella no oculta sus relaciones y que es capaz de vivirlas sin esconderse.

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¿En qué consiste la prueba de líder esta semana en La casa de los famosos Colombia 3?

Mientras las polémicas se desarrollan, la competencia avanza con la llegada del líder invisible. Esta semana, la prueba consiste en contar todas las estrellas que la producción colocó en un cuarto, pero con la dificultad de hacerlo en grupos y bajo un tiempo límite.

El ganador no solo deberá mantener su identidad oculta, sino que también contará con poderes especiales que pueden alterar la dinámica de la casa.

Entre las ventajas se encuentran la posibilidad de vetar participantes en la salvación, nominar desde el anonimato entre otros beneficios únicos que podrían cambiar el rumbo del juego.

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La clave estará en que el líder logre pasar desapercibido, ya que si es descubierto recibirá un castigo y quien lo identifique obtendrá un beneficio.

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