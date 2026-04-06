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Alexa Torrex le entregó una falda a Eidevin en La casa de los famosos; ¿cómo reaccionó el actor?

Eidevin respondió al gesto de Alexa Torrex con una acción inesperada que marcó el posicionamiento en La casa de los famosos.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Alexa Torrex tiene inesperado gesto.
Alexa Torrex tiene inesperado gesto en el posicionamiento de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Alexa Torrex le entregó una falda a Eidevin en el posicionamiento de La casa de los famosos Colombia 3.

Eidevin reaccionó al gesto de Alexa Torrex en el posicionamiento.
Eidevin reaccionó al gesto de Alexa Torrex en el posicionamiento de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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El pasado domingo 5 de abril, los participantes vivieron una intensa jornada que incluyó brunch, discusiones, polémicos posicionamientos y una eliminación que marcó la noche.

¿Por qué Alexa Torrex le entregó una falda a Eidevin en el posicionamiento de La casa de los famosos Colombia 3?

Durante el posicionamiento, Alexa sorprendió con uno de sus particulares gestos que ya se han convertido en parte de su estilo dentro del reality.

La cucuteña se ubicó frente a Eidevin y le entregó una falda, con la intención de igualarlo con ella. Según explicó, el costeño se la pasa metiéndose con las mujeres a las que no logró conquistar y, además, lo acusó de ser un pésimo jugador que desaprovechó sus ventajas cuando fue líder.

Para Alexa, Eidevin solo ha buscado romances dentro del juego, apoyándose en mujeres con fandom fuerte para avanzar.

Sus palabras también incluyeron un mensaje hacia las mujeres que han tenido shippeos con él, asegurando que no se valoran lo suficiente.

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¿Cómo reaccionó Eidevin al gesto de Alexa Torrex en el posicionamiento de La casa de los famosos Colombia 3?

Eidevin respondió colocándose la falda y sacando unos cachos que había llevado consigo. Alegó que ya sabía que le faltarían al respeto y que esos accesorios eran para entregárselos a su expareja Jhorman Toloza.

Además, cuestionó a Alexa por criticar sus relaciones cuando, según él, ella le había fallado a su pareja con Tebi.

La creadora de contenido replicó que la única forma que tienen de defenderse es mencionando personas externas, porque carecen de argumentos sólidos para responderle.

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Los gestos de Alexa no son nuevos. Desde el inicio de la temporada ha recurrido a elementos llamativos para reforzar sus mensajes.

En otra ocasión le entregó unos pantalones a Eidevin, se untó salsa en la cara y hasta usó cebolla como recurso en sus intervenciones.

Estas acciones se han convertido en una especie de marca personal que la distingue dentro de la competencia y que generan conversación tanto dentro como fuera de la casa.

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