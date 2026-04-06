En las últimas horas, el mundo de la música se viste de luto tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de un reconocido cantante quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Además, la noticia ha causado una desafortunada conmoción por parte de los internautas y seguidores del cantante tras enfrentar una complicada enfermedad en la que, a pesar de tenerla, demostró que la música era su principal habilidad en el campo artístico.

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¿Quién fue el reconocido cantante que falleció en las últimas horas?

Así se confirmó el fallecimiento de Lennin Pérez. | Foto: Freepik

El nombre de Lennin Pérez, más conocido como Lennins MC, siendo parte integrante de la agrupación ‘4TO poder’ se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por demostrar su gran talento en el campo musical, sino que por confirmarse su desafortunada muerte en las últimas horas.

La noticia fue principalmente confirmada a través de varios comunicados compartidos por parte de medios de comunicación venezolanos y, también, por parte de un creador de contenido digital llamado: Victor X, quien despidió al cantante mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 120 mil seguidores, expresando las siguientes palabras:

“Descansa en Paz. Conocí a esta chamín antes de que se convirtiera en el famoso LenninMC de Cuarto Poder. ¡Que Dios lo Bendiga! Descansa en Paz”, agregó Víctor en la descripción de la publicación.

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En el video se refleja que el cantante a pesar de enfrentar una complicada enfermedad, la música fue una de sus principales fuentes de inspiración, pues, siempre demostró que la composición e interpretar canciones, era lo que más disfrutaba hacer.

Esta fue la causa por la que falleció el cantante Lennin Pérez. | Foto: Freepik

¿Cuál fue la causa por la que falleció el cantante Lennin Pérez en las últimas horas?

Según lo han anunciado medios internacionales y, también, la cuenta oficial de Instagram Hip Hop Venezolano en la que cuentan con más de 132 mil seguidores, la cual comparte varios acontecimientos acerca del género urbano en Venezuela, confirmaron que Lennin falleció a causa de un grave diagnóstico de cáncer de colon, detallando lo siguiente: