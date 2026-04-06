Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

¡Duelo en la música! Falleció distinguido cantante tras grave diagnóstico de cáncer: así se confirmó

La música se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de reconocido cantante tras grave diagnóstico de cáncer.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¡Duelo en la música! Falleció distinguido cantante tras grave diagnóstico de cáncer: así se confirmó
¿Quién fue el reconocido cantante que falleció en las últimas horas? | Foto: Freepik

En las últimas horas, el mundo de la música se viste de luto tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de un reconocido cantante quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Además, la noticia ha causado una desafortunada conmoción por parte de los internautas y seguidores del cantante tras enfrentar una complicada enfermedad en la que, a pesar de tenerla, demostró que la música era su principal habilidad en el campo artístico.

Artículos relacionados

¿Quién fue el reconocido cantante que falleció en las últimas horas?

¡Duelo en la música! Falleció distinguido cantante tras grave diagnóstico de cáncer: así se confirmó
Así se confirmó el fallecimiento de Lennin Pérez. | Foto: Freepik

El nombre de Lennin Pérez, más conocido como Lennins MC, siendo parte integrante de la agrupación ‘4TO poder’ se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por demostrar su gran talento en el campo musical, sino que por confirmarse su desafortunada muerte en las últimas horas.

La noticia fue principalmente confirmada a través de varios comunicados compartidos por parte de medios de comunicación venezolanos y, también, por parte de un creador de contenido digital llamado: Victor X, quien despidió al cantante mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 120 mil seguidores, expresando las siguientes palabras:

“Descansa en Paz. Conocí a esta chamín antes de que se convirtiera en el famoso LenninMC de Cuarto Poder. ¡Que Dios lo Bendiga! Descansa en Paz”, agregó Víctor en la descripción de la publicación.

Artículos relacionados

En el video se refleja que el cantante a pesar de enfrentar una complicada enfermedad, la música fue una de sus principales fuentes de inspiración, pues, siempre demostró que la composición e interpretar canciones, era lo que más disfrutaba hacer.

¡Duelo en la música! Falleció distinguido cantante tras grave diagnóstico de cáncer: así se confirmó
Esta fue la causa por la que falleció el cantante Lennin Pérez. | Foto: Freepik

¿Cuál fue la causa por la que falleció el cantante Lennin Pérez en las últimas horas?

Según lo han anunciado medios internacionales y, también, la cuenta oficial de Instagram Hip Hop Venezolano en la que cuentan con más de 132 mil seguidores, la cual comparte varios acontecimientos acerca del género urbano en Venezuela, confirmaron que Lennin falleció a causa de un grave diagnóstico de cáncer de colon, detallando lo siguiente:

“Lennin Pérez, conocido como Lennins MC e integrante de la icónica banda venezolana de hip hop 4to Poder, Ha partido de este plano terrenal tras una larga y dura batalla contra el cáncer de colon, diagnosticado en noviembre de 2023. A pesar de la m3tást#sis en el hígado y pulmones, Lennis disfruto sus últimos meses muy activo musicalmente, hizo que el 4to pdoer se unieran”.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Crea así de fácil una foto viral con las frutas infieles de TikTok Viral

¿Cómo hacer la foto viral con las frutas infieles de TikTok? Te lo explicamos paso a paso

La tendencia de las frutas infieles se tomó TikTok: así puedes crear la foto viral paso a paso y sorprender en redes sociales.

Murió Santiago Mejía, fundador de Octava Dimensión Talento nacional

Murió Santiago Mejía, referente de Octava Dimensión, y su partida conmueve al mundo de la salsa

El fallecimiento del reconocido músico y fundador de Octava Dimensión ha generado gran conmoción en Cali.

El hombre más tatuado de Brasil borró sus tatuajes de su rostro Viral

Así luce ahora el hombre más tatuado tras borrar todos sus tatuajes de su rostro: eran 180

El hombre más tatuado sorprendió al borrar todos sus tatuajes de su rostro por una razón que llamó la atención de sus seguidores.

Lo más superlike

Marilyn Patiño reaparece en redes tras ser eliminada de La casa de los famosos Col: ¿reaccionó Renzo? La casa de los famosos

Marilyn Patiño reaparece en redes tras ser eliminada de La casa de los famosos Col: ¿reaccionó Renzo?

Tras ser eliminada de La casa de los famosos, Marilyn Patiño reaparece en redes e internautas se preguntan si Renzo Menses reaccionó.

Jhorman Toloza habla tras ser acusado de “mantenido” Influencers

Jhorman se pronunció tras los señalamientos de exempleada de Alexa Torrex que lo tilda de “mantenido”

Talento internacional

Famoso cantante vence el cáncer por sexta vez y celebra su triunfo en redes sociales: "Sigo aquí"

Paola Jara emociona a sus fans al publicar un video jugando con Emilia Paola Jara

Paola Jara conmovió las redes al revelar un video jugando con Emilia: ¿por fin mostró su rostro?

Mateo Varela y Norma Nivia en La casa de los famosos Colombia. Norma Nivia

Mateo Valera hizo llorar a Norma Nivia tras impresionante regalo de cumpleaños: le regaló una estrella