Murió famoso cineasta colombiano, sobrino de Gabriel García Márquez: así lo confirmaron
El fallecido cineasta, junto a Gabriel García Márquez, creó una importante fundación y dirigió varias producciones.
El mundo del cine colombiano está de luto, esto tras confirmarse la muerte de un hombre que construyó una gran carrera desde los sets de grabación y fundó la Fundación FITI.
En redes sociales se confirmó la noticia y distintas figuras del sector no han dudado en reaccionar, evidenciando su tristeza y pesar por la partida de él.
¿Quién es el famoso cineasta colombiano que falleció y era sobrino de Gabriel García Márquez?
Se trata de Esteban García Garzón, actor, director y guionista. Era sobrino del Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, e hijo de Myriam Garzón, exdirectora de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano.
Justamente, la organización emitió un comunicado en redes sociales, confirmando el hecho y enviando un mensaje por la desaparición física del cineasta colombiano.
“Hoy despedimos a Esteban, creador incansable y pensador del encuentro escénico, cuya vida estuvo marcada por el viaje, la investigación y el diálogo entre culturas. Actor, dramaturgo, director y cineasta, exploró el teatro antropológico, la filosofía, los ritos indígenas —en especial la cultura Wayuu— y el cine como formas de conocimiento y memoria”, destaca un mensaje publicado en Instagram por Patfilm Colombia.
La misma publicación destaca la creación de la Fundación Fiti por parte de García Garzón junto a su tío, el famoso escritor Gabriel García Márquez, quien, cabe recordar, murió en abril del 2014.
Desde la creación de la Fundación Fiti junto a su tío Gabriel García Márquez, pasando por la primera adaptación teatral de Cien años de soledad, hasta su obra cinematográfica presentada y premiada en escenarios como Cannes, Clermont-Ferrand, MoMA y numerosos festivales internacionales, Esteban dejó una huella profunda y generosa
El mismo mensaje hace énfasis en el legado y la parte “creativa y humana” del cineasta.
¿Quién era Esteban García Garzón, actor y director colombiano que murió?
Esteban García Garzón nació en Londres, pero toda su carrera la hizo en Colombia. Estudió filosofía en la Universidad de Los Andes y posteriormente se especializó en dirección cinematográfica en la New York Film Academy, en Los Ángeles.
El cineasta dirigió el cortometraje ‘Atarraya’, que le valió mucho reconocimiento y que lo llevó a festivales internacionales de cine. Además, estuvo detrás de documentales y proyectos cinematográficos de gran impacto a nivel internacional.
Martina García, quien protagonizó Amor a la plancha en Colombia, y luego dio el salto a nivel internacional, comentó una publicación en redes en la que lamentó el hecho.
“Querido primo, hay tan pocos como tú. En mi corazón por siempre. Todo mi amor para tu mamá, tu hermano y tus hijos”, escribió Martina.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike