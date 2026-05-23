Murió famoso cineasta colombiano, sobrino de Gabriel García Márquez: así lo confirmaron

El mundo del cine colombiano está de luto, esto tras confirmarse la muerte de un hombre que construyó una gran carrera desde los sets de grabación y fundó la Fundación FITI.

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En redes sociales se confirmó la noticia y distintas figuras del sector no han dudado en reaccionar, evidenciando su tristeza y pesar por la partida de él.

¿Quién es el famoso cineasta colombiano que falleció y era sobrino de Gabriel García Márquez?

Se trata de Esteban García Garzón, actor, director y guionista. Era sobrino del Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, e hijo de Myriam Garzón, exdirectora de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano.

Justamente, la organización emitió un comunicado en redes sociales, confirmando el hecho y enviando un mensaje por la desaparición física del cineasta colombiano.

Esteban García era sobrino de Gabriel García Márquez y juntos crearon una fundación. Foto: AFP - Diane Maya

“Hoy despedimos a Esteban, creador incansable y pensador del encuentro escénico, cuya vida estuvo marcada por el viaje, la investigación y el diálogo entre culturas. Actor, dramaturgo, director y cineasta, exploró el teatro antropológico, la filosofía, los ritos indígenas —en especial la cultura Wayuu— y el cine como formas de conocimiento y memoria”, destaca un mensaje publicado en Instagram por Patfilm Colombia.

La misma publicación destaca la creación de la Fundación Fiti por parte de García Garzón junto a su tío, el famoso escritor Gabriel García Márquez, quien, cabe recordar, murió en abril del 2014.

Desde la creación de la Fundación Fiti junto a su tío Gabriel García Márquez, pasando por la primera adaptación teatral de Cien años de soledad, hasta su obra cinematográfica presentada y premiada en escenarios como Cannes, Clermont-Ferrand, MoMA y numerosos festivales internacionales, Esteban dejó una huella profunda y generosa

El mismo mensaje hace énfasis en el legado y la parte “creativa y humana” del cineasta.

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¿Quién era Esteban García Garzón, actor y director colombiano que murió?

Esteban García Garzón nació en Londres, pero toda su carrera la hizo en Colombia. Estudió filosofía en la Universidad de Los Andes y posteriormente se especializó en dirección cinematográfica en la New York Film Academy, en Los Ángeles.

El cineasta dirigió el cortometraje ‘Atarraya’, que le valió mucho reconocimiento y que lo llevó a festivales internacionales de cine. Además, estuvo detrás de documentales y proyectos cinematográficos de gran impacto a nivel internacional.

Martina García, quien protagonizó Amor a la plancha en Colombia, y luego dio el salto a nivel internacional, comentó una publicación en redes en la que lamentó el hecho.

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“Querido primo, hay tan pocos como tú. En mi corazón por siempre. Todo mi amor para tu mamá, tu hermano y tus hijos”, escribió Martina.