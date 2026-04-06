Esta semana tendremos un líder invisible en La casa de los famosos Colombia 3.

El líder invisible tendrá poderes especiales dentro de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Qué ventajas tendrá el líder invisible de la semana en La casa de los famosos Colombia 3?

Tras la salida de la actriz Marilyn Patiño, comienza un nuevo ciclo en la telenovela de la vida real donde el líder deberá usar todas sus capacidades para no ser descubierto.

El liderazgo de esta semana vendrá acompañado de unas ventajas especiales que se suman a las habituales. El participante que logre ganar la prueba tendrá los siguientes poderes:

Intercambiar a dos famosos de habitaciones.

Elegir a dos famosos para que reciban un video mensaje de sus familias.

Usar el poder de veto de nominación en dos famosos.

Nominar desde el anonimato.

Vetar a tres famosos para que no jueguen la salvación.

Elegir a dos famosos para que usen pantalones dobles durante 24 horas.

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Cabe resaltar que el famoso que quede de líder, si es descubierto por sus compañeros, tendrá un castigo, mientras que quien lo descubra recibirá un beneficio.

Esto obliga al participante a jugar con estrategia, medir cada movimiento y cuidar las relaciones dentro de la casa.

La invisibilidad se convierte en un arma de doble filo: puede ser una ventaja si se maneja con inteligencia, pero también un riesgo si los demás logran identificarlo.

La salida de Marilyn Patiño dejó un vacío en la competencia, pero también abrió espacio para que las rivalidades se intensifiquen.

El domingo de eliminación no solo significó la despedida de una participante, sino que también expuso las tensiones acumuladas entre los habitantes.

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Las discusiones reflejaron que la convivencia no atraviesa su mejor momento y que cada semana se vuelve más difícil mantener la calma.

La competencia se hace cada vez más complicada y cada famoso debe demostrar su capacidad para adaptarse a las nuevas reglas.

Hoy se conocerá quién será el ganador de estos beneficios y si logrará pasar desapercibido.

Por la señal del 24/7, los seguidores podrán estar atentos a cada detalle de esta telenovela de la vida real que sigue atrapando a la audiencia con giros inesperados y emociones intensas.