Shakira reveló sus trucos de belleza para mantenerse joven a sus 49 años

La reconocida cantante colombiana, Shakira, es admirada no solo por su talento multifacético, sino por su belleza, la cual, con le pasar de los años se ve intacta, pues a sus 49 años sigue luciendo muy joven y radiante, por eso, le ponen menos edad.

Su apariencia llama la atención de las mujeres de todas las edades, ya que la artista ha logrado mantenerse regia con cuidados básico que se pueden incluir en la rutina diaria.

De hecho, Shakira puede que se haya sometido a procesos cero invasivos y muy naturales, según expertos, con el fin de armonizar su rostro.

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¿Cuáles son los trucos de belleza que reveló Shakira?

Tras varios años de estar ausente de los escenarios, la barranquillera, Shakira, quien se convirtió en una estrella internacional, hizo un Tour en varios países del mundo, en donde impactó con su belleza y su juventud.

Shakira deja al descubierto sus rutinas de belleza a sus 49 años. ( AFP/ Juan BARRETO)

Sin duda, es el ejemplo de autocuidado y amor propio, lo que ha hecho que aparente tener menos edad.

Hablando de su regreso a los escenarios, momentos previos antes de subirse a la tarima, Shakira reveló cuál es su rutina para mantener joven su piel.

A través de un TikTok, la barranquillera se grabó haciendo su rutina de skincare y dijo que a través retiene líquidos, por lo que estimula un poco la piel con tecnología y láser, además hace uso de sus Gua Sha, para el drenaje linfático.

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Luego de su rutina, Shakira dejó ver los pocos productos que usa para maquillarse y mostró su paso a paso.

¿Cuáles podrían ser los procedimientos que Shakira pudo haberse realizado en su rostro?

A través de las plataformas digitales, especialistas en el cuidado facial han analizado fotos y videos de Shakira, para revelar lo que, según ellos, la barranquillera se ha realizado para ayudar a verse más joven sin perder el toque natural.

Shakira confiesa sus secretos para lucir espectacular a sus 49 años. (AFP/ Angela Weiss)

Por eso, de acuerdo con doctoras que realizan armonización facial, Shakira se ha sometido a este procedimiento progresivamente, conforme a su edad, precisamente, para seguir viéndose natural.

Por un lado, se habló de una rinoplastia, lo que ha ayudado a que su perfil se vea más definido y también, la aplicación de toxina butolínica, para evitar que se le marque las líneas de expresión.

En cuanto a su piel joven y luminosa, la artista podría estarse aplicando bioestimuladores de colágeno y ácido hialurónico en su mentón.