Karola le reclamó a Eidevin por su respuesta sobre los shippeos en La casa de los famosos Colombia 3.

Karola le dice a Eidevin que quedó mal en el brunch de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Anuel AA Hija de Karina García sorprende al publicar fotos junto a Anuel AA: así luce el cantante

¿Por qué se molestó Karola con Eidevin en La casa de los famosos Colombia 3?

Como es habitual, los famosos asistieron al brunch en el que el líder de la semana formula preguntas que todos deben responder.

En esta dinámica surgió el tema de los shippeos y si estos habían sido parte de una estrategia.

Eidevin aseguró que no, que sus sentimientos habían sido sinceros y que no entró al reality con esa intención.

Artículos relacionados Talento nacional Camilo Sánchez recibió fuertes críticas tras mostrar fotos con su pareja en Australia; ¿por qué?

¿Qué le dijo Mariana Zapata a Eidevin sobre los shippeos en La casa de los famosos Colombia 3?

Sin embargo, sus palabras no fueron bien recibidas por varios compañeros, especialmente por Mariana Zapata, quien lo cuestionó con fuerza.

La paisa señaló que no tenía sentido que criticara el shippeo de Alejandro Estrada con Yuli Ruiz cuando él había tenido acercamientos similares con varias mujeres de la casa.

Incluso mencionó que a Karola le había prometido lo mismo que a ella en su romance fugaz.

Estas palabras descolocaron a Eidevin, que intentó justificar su postura sin éxito. Karola, por su parte, le pidió que respondiera con un sí o un no, sin rodeos, lo que generó molestia en el costeño.

Artículos relacionados La casa de los famosos Juancho Arango le hizo fuerte reclamo a Alejandro Estrada en La casa de los famosos; ¿cuál fue el motivo?

La cartagenera le reprochó que se enojara con ella y no con Mariana, quien fue la que lo expuso, y le aclaró que su intención era ayudarlo porque estaba enredando más la situación.

El episodio dejó en evidencia las tensiones que generan los shippeos dentro de la casa, pues más allá de ser vistos como romances, se convierten en estrategias que afectan la percepción del público y de los mismos participantes.

Tras la eliminación de Marilyn Patiño, comienza la semana del líder invisible. Un rol que añade misterio y presión a la convivencia, ya que quien lo ostente deberá evitar ser descubierto para no recibir castigos del Jefe.

Además, tendrá ventajas especiales como cambiar compañeros de habitación o vetar de la prueba de salvación.