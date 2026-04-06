¿Terminaron? Karola se molestó con Eidevin por su respuesta sobre los shippeos en La casa de los famosos
Karola y Eidevin dejaron ver sus diferencias en La casa de los famosos Colombia tras la respuesta sobre los shippeos.
Karola le reclamó a Eidevin por su respuesta sobre los shippeos en La casa de los famosos Colombia 3.
¿Por qué se molestó Karola con Eidevin en La casa de los famosos Colombia 3?
Como es habitual, los famosos asistieron al brunch en el que el líder de la semana formula preguntas que todos deben responder.
En esta dinámica surgió el tema de los shippeos y si estos habían sido parte de una estrategia.
Eidevin aseguró que no, que sus sentimientos habían sido sinceros y que no entró al reality con esa intención.
¿Qué le dijo Mariana Zapata a Eidevin sobre los shippeos en La casa de los famosos Colombia 3?
Sin embargo, sus palabras no fueron bien recibidas por varios compañeros, especialmente por Mariana Zapata, quien lo cuestionó con fuerza.
La paisa señaló que no tenía sentido que criticara el shippeo de Alejandro Estrada con Yuli Ruiz cuando él había tenido acercamientos similares con varias mujeres de la casa.
Incluso mencionó que a Karola le había prometido lo mismo que a ella en su romance fugaz.
Estas palabras descolocaron a Eidevin, que intentó justificar su postura sin éxito. Karola, por su parte, le pidió que respondiera con un sí o un no, sin rodeos, lo que generó molestia en el costeño.
La cartagenera le reprochó que se enojara con ella y no con Mariana, quien fue la que lo expuso, y le aclaró que su intención era ayudarlo porque estaba enredando más la situación.
El episodio dejó en evidencia las tensiones que generan los shippeos dentro de la casa, pues más allá de ser vistos como romances, se convierten en estrategias que afectan la percepción del público y de los mismos participantes.
Tras la eliminación de Marilyn Patiño, comienza la semana del líder invisible. Un rol que añade misterio y presión a la convivencia, ya que quien lo ostente deberá evitar ser descubierto para no recibir castigos del Jefe.
Además, tendrá ventajas especiales como cambiar compañeros de habitación o vetar de la prueba de salvación.
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